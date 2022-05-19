Сергей Чемезов: консолидированная выручка ГК "Ростех" в 2021 году выросла почти на 10 проц.

ЦАМТО, 18 мая. Консолидированная выручка ГК "Ростех" в 2021 году выросла почти на 10 проц. и составила два триллиона 60 миллиардов рублей. Об этом в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил глава корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, "преодолен важный психологический рубеж в два триллиона. Мы давно к этому стремились и, наконец, в прошлом году этот барьер, этот рубеж преодолели".

С.Чемезов сообщил, что "консолидированная чистая прибыль увеличилась почти на 47 проц. и составила 163,5 млрд. руб.. Показатель EBITDA вырос на 18 проц. и достиг 335 млрд. руб. Суммарная рыночная стоимость активов – это новый показатель, который мы с прошлого года ввели, – составляет 980,5 млрд. руб., что в полтора раза выше показателя 2020 года, то есть стоимость наших активов постоянно растет".

Глава "Ростеха", подчеркнул, что "доля гражданской продукции в консолидированной выручке достигла 45,5 проц.".

По словам С.Чемезова, "в 2021 году оформили 834 патента и 474 ноу-хау. Совокупный объем инвестиций на НИОКР достиг 170 млрд. руб. Завершили разработку 233 инновационных продуктов, среди которых самолет МС-21–300 с крылом из российского композита, боевой беспилотный летательный аппарат "Охотник".

"Достигнутые финансовые результаты позволили на 18 проц. увеличить объем инвестиций, что уже на сегодня составляет 242 млрд. руб. Таким образом, по итогам 2021 года корпорация выполнила все цели, которые мы перед собой ставили", – подчеркнул глава корпорации.