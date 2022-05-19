Войти
Военное обозрение

Глава «Ростеха» Чемезов сообщил о начале серийного производства газотурбинных двигателей для фрегатов проекта 22350

304
0
0

Редуктор РО55 из состава ДГТА-55Р

Источник изображения: topwar.ru

В России начато серийное производство газотурбинных двигателей ДГТА-55Р для российских фрегатов, производство освоено на предприятиях, входящих в состав госкорпорации "Ростех". Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, на которой последний доложил об успехах предприятий, входящих в состав корпорации по импортозамещению и выпуску новой продукции. Среди прочего Чемезов доложил о серийном производстве газотурбинных агрегатов, разработанных в России для установки на российские корабли вместо поставляемых ранее с Украины.

Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать

- заявил он.

Напомним, что в состав ДГТА-М55Р помимо газотурбинного двигателя М90ФР максимальной мощностью 27 500 лошадиных сил, входят дизель 10Д49 мощностью 5200 лошадиных сил, редуктор РО55Р и системы управления. Российскими агрегатами ДГТА-М55Р будут оснащены все строящиеся и планируемые к постройке фрегаты проекта 22350, кроме головного "Адмирал Горшков" и первого серийного "Адмирал Касатонов", получившим установки украинского производства.

Ранее производство силовых установок для боевых кораблей в России отсутствовало, для оснащения строящихся на российских верфях кораблей для ВМФ России закупались агрегаты производства "Зоря" - "Машпроект" (Николаев, Украина), но после 2014 года все производственные связи были порваны и российские фрегаты, в первую очередь, остались без силовых установок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
10Д49
Адмирал Горшков
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
22350
Похожие новости
06.04.2021
Business Insider (Германия): российский ВМФ делает ставку на новые небольшие корабли с ракетами
19.11.2020
Defense Express (Украина): фрегаты последней надежды — РФ постепенно теряет статус великой морской державы
26.02.2019
New York Times (США): несмотря на бахвальство Путина, Россия с трудом модернизирует флот
29.01.2014
Судостроение: неэффективно и убыточно
19.05.2011
Генералы для битья
12.03.2010
Авиасудьбоносный визит в Индию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии