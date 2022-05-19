Глава «Ростеха» Чемезов сообщил о начале серийного производства газотурбинных двигателей для фрегатов проекта 22350

Редуктор РО55 из состава ДГТА-55Р Источник изображения: topwar.ru

В России начато серийное производство газотурбинных двигателей ДГТА-55Р для российских фрегатов, производство освоено на предприятиях, входящих в состав госкорпорации "Ростех". Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, на которой последний доложил об успехах предприятий, входящих в состав корпорации по импортозамещению и выпуску новой продукции. Среди прочего Чемезов доложил о серийном производстве газотурбинных агрегатов, разработанных в России для установки на российские корабли вместо поставляемых ранее с Украины.

Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать

- заявил он.

Напомним, что в состав ДГТА-М55Р помимо газотурбинного двигателя М90ФР максимальной мощностью 27 500 лошадиных сил, входят дизель 10Д49 мощностью 5200 лошадиных сил, редуктор РО55Р и системы управления. Российскими агрегатами ДГТА-М55Р будут оснащены все строящиеся и планируемые к постройке фрегаты проекта 22350, кроме головного "Адмирал Горшков" и первого серийного "Адмирал Касатонов", получившим установки украинского производства.

Ранее производство силовых установок для боевых кораблей в России отсутствовало, для оснащения строящихся на российских верфях кораблей для ВМФ России закупались агрегаты производства "Зоря" - "Машпроект" (Николаев, Украина), но после 2014 года все производственные связи были порваны и российские фрегаты, в первую очередь, остались без силовых установок.