Войти
Интерфакс-АВН

Реакция и возможные ответные меры РФ будут зависеть от реальных последствий интеграции Швеции в НАТО - МИД РФ

300
0
0
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Конкретная реакция и возможные ответные меры России, включая военно-технические, будут зависеть от реальных последствий вступления Швеции в НАТО, заявили в МИД РФ.

В среду первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Владимир Титов принял посла Швеции в России Малену Мард, которая проинформировала о принятом шведским правительством решении о вступлении в НАТО, отметили на Смоленской площади.

"Российской стороной было отмечено, что позиция нашей страны относительно присоединения к Североатлантическому альянсу Швеции неоднократно официально озвучивалась. В ее основе - положение о том, что выбор путей обеспечения национальной безопасности является суверенным правом каждого государства, но вместе с тем это не должно создавать угроз безопасности других стран", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что "конкретная реакция и возможные ответные меры (со стороны России - ИФ), включая военно-техническую сторону, будут во многом зависеть от реальных последствий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая размещение на шведской территории иностранных военных баз и ударных систем вооружений".

Ранее в среду представители Финляндии и Швеции передали заявки на вступление в НАТО генсеку организации Йенсу Столтенбергу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
04.05.2022
Финляндия еще не определилась по вопросу возможного вступления в НАТО - премьер
02.05.2022
Эксперт назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реалистичным
25.05.2020
"Спасти договор". Союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
28.09.2018
Учения в Норвегии: голландцам забыли дать теплую форму
04.12.2015
Со вступлением Швеции в НАТО возрастет риск войн (Aftonbladet, Швеция)
13.05.2015
За глоток свежего керосина — часть II
29.08.2014
Швеция и Финляндия сближаются с НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:53
  • 26342
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 05:31
  • 8
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 19.05 01:40
  • 10
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 19.05 01:39
  • 1
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 18.05 23:08
  • 29
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 18.05 22:23
  • 50
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 18.05 19:46
  • 8
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 18:41
  • 2
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 18:28
  • 3
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии