Реакция и возможные ответные меры РФ будут зависеть от реальных последствий интеграции Швеции в НАТО - МИД РФ

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Конкретная реакция и возможные ответные меры России, включая военно-технические, будут зависеть от реальных последствий вступления Швеции в НАТО, заявили в МИД РФ.

В среду первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Владимир Титов принял посла Швеции в России Малену Мард, которая проинформировала о принятом шведским правительством решении о вступлении в НАТО, отметили на Смоленской площади.

"Российской стороной было отмечено, что позиция нашей страны относительно присоединения к Североатлантическому альянсу Швеции неоднократно официально озвучивалась. В ее основе - положение о том, что выбор путей обеспечения национальной безопасности является суверенным правом каждого государства, но вместе с тем это не должно создавать угроз безопасности других стран", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что "конкретная реакция и возможные ответные меры (со стороны России - ИФ), включая военно-техническую сторону, будут во многом зависеть от реальных последствий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая размещение на шведской территории иностранных военных баз и ударных систем вооружений".

Ранее в среду представители Финляндии и Швеции передали заявки на вступление в НАТО генсеку организации Йенсу Столтенбергу.