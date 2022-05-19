"Главный враг государства - сатанизм". О чем еще сказал Рамзан Кадыров

Кадыров заявил, что вместо мобилизации россиянам нужно мобилизоваться самим

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" и пообщался с журналистами. Он заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, но в ее начале были допущены ошибки. Политик также сказал, что канцлер Германии ведет себя как шизофреник, а НАТО обвинил в сатанизме. Главные заявления Кадырова - в материале «Газеты.Ru».

Сатанизм и шизофрения

Кадыров считает, что страны НАТО пытаются разрушить культуру России, и обвинил Североатлантический альянс в сатанизме.

"Самый главный враг для нашего государства - это сатанизм. И они (страны НАТО - «Газета.Ru») делают все, чтобы нас расчленить и убить нашу культуру, полностью разрушить. Чтобы мы забыли свою историю, своих героев. Мы же видим, как они сносят памятники на Украине и в других местах. В Польше как они поступили с послом? Это нечеловеческие выходки, это сатанизм", - сказал Кадыров.

По его мнению, Россия сегодня "воюет не против Украины, а "против НАТО".

«Мы бы давно очистили Украину»

Кадыров уверен, что Вооруженные силы РФ давно "очистили" бы Украину, если бы не приказ президента сохранить население и города.

"Если бы президент не дал бы приказ максимально сохранить население и города, то мы бы давно очистили Украину. Мы - это объединенные вооруженные силы (страны - «Газета.Ru»). В этом вообще нет проблем», - считает глава Чечни.

Он также заверил, что спецоперация на Украине идет по плану.

"Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на 100%. В начале были ошибки , но теперь мы 100% идем по плану и освободим Украину от этих шайтанов", - заявил чеченский политик.

По мнению Кадырова, мобилизация в России не нужна, граждане сами должны сплотиться.

"Мне часто задают вопрос: правда, что будет мобилизация? А я отвечаю: никто не должен объявлять мобилизацию. Мы все должны мобилизироваться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства", - убежден глава Чечни.

Позже он сообщил журналистам, что еще 200 добровольцев из Чечни отправились участвовать в спецоперации на Украине.

"Очень много желающих, сегодня 200 человек отправили добровольцев, из них большинство - русские", - рассказал глава Чечни, отметив, что чеченские солдаты хотят воевать «против шайтанов».

Кадыров также предположил, что сдавшихся украинских военных с завода "Азовсталь" можно обменять, но не "идейных бандеровцев".

"Военных можно обменять, но тех идейных бандеровцев ни в коем случае нельзя менять, они должны по закону быть наказаны", - сказал он.

Согласно данным Минобороны России на утро среды, за минувшие сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 военных, в том числе 29 раненых. Всего за два дня сложили оружие 959 человек, среди них 80 раненых.

Дружба с Песковым

Глава Чечни также заявил журналистам, что дружит и всегда на связи с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

"На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания", - сказал Кадыров.

Он уточнил, что после пресс-конференции Путина высказал его пресс-секретарю недовольство по поводу того, что чеченским журналистам не дали задать вопрос.

"Вопросы про меня такие провокационные, и он должен отвечать на эти вопросы. Это чисто рабочие моменты, а так, мы всегда на связи, переписываемся, дружим семейно. Его семья, дети приезжают в гости. Но некоторые люди думают, что вот Кадыров сказал про Пескова что-то, будет война, будут проблемы. Я должен защищать свой народ и свой регион", - отметил глава Чечни.

Накануне Песков, говоря о критике Кадырова в свой адрес, заявил, что они состоят в "очень добрых отношениях" и иногда "критикуют друг друга по-дружески".

«Моя большая ошибка»

Кадыров также заявил, что мог не допустить второй чеченской военной кампании, если бы "мыслил, как сегодня".

"Были недоработки. Я думаю всегда, если бы в 1996-1998 годах я бы мыслил, как сегодня, и знал бы ситуацию, как сегодня, - я бы уничтожил Басаева, Хаттаба и остальных. У меня тогда была возможность. И второй военной кампании не было бы. Вот это моя большая ошибка, что у меня не хватило ума и видения на это", - заключил политик.

Мария Шустрова