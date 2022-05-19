Портфель экспортных заказов на российское оружие составляет $50 млрд, основные покупатели Индия, Китай, Египет и Алжир - Борисов

Ежегодно Россия продает за рубеж оружие на $14-15 млрд

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $50 млрд, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Пакет заказов - это многолетние объемы, которые уже законтрактованы, составляет около 50 млрд долларов. Ежегодно страна (Россия) экспортирует вооружение где-то в пределах 14-15 млрд долларов", - сказал Борисов в среду на форуме российского общества "Знание".

"Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия - пшеницы, это, наверное, третья составная часть наших экспортных поступлений", - сказал Борисов.

"Основные покупатели нашего вооружения - Индия, Китай, Египет Алжир, а также другие страны", - сообщил Борисов.

"Интересна доля на рынке вооружений. Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений", - сказал Борисов. По его словам, Россия в последние годы устойчиво занимает около 20% мирового рынка вооружений. "С большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%", - сообщил Борисов.