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Интерфакс-АВН

Портфель экспортных заказов на российское оружие составляет $50 млрд, основные покупатели Индия, Китай, Египет и Алжир - Борисов

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Ежегодно Россия продает за рубеж оружие на $14-15 млрд

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $50 млрд, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Пакет заказов - это многолетние объемы, которые уже законтрактованы, составляет около 50 млрд долларов. Ежегодно страна (Россия) экспортирует вооружение где-то в пределах 14-15 млрд долларов", - сказал Борисов в среду на форуме российского общества "Знание".

"Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия - пшеницы, это, наверное, третья составная часть наших экспортных поступлений", - сказал Борисов.

"Основные покупатели нашего вооружения - Индия, Китай, Египет Алжир, а также другие страны", - сообщил Борисов.

"Интересна доля на рынке вооружений. Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений", - сказал Борисов. По его словам, Россия в последние годы устойчиво занимает около 20% мирового рынка вооружений. "С большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%", - сообщил Борисов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индия
Китай
Россия
Франция
Персоны
Борисов Юрий
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