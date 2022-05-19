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Военное обозрение

Washington Post: Проводимая Россией специальная военная операция на Украине привела к разногласиям в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Истеричные требования о наращивании сил НАТО на территории "главных борцов" с Россией, т.е. Польши и стран Прибалтики, начинает вызывать раздражение у других членов альянса. По данным издания The Washington Post, в НАТО никак не придут к единому мнению в отношении проводимой Россией спецоперации на Украине.

По данным американского издания, среди стран-членов НАТО все больше разногласий в отношении последствий российской спецоперации. Если страны Западной Европы, в какой-то мере, относятся к происходящему на Украине более спокойно и заявляют, что Россия в ближайшее время не будет представлять никакой угрозы для альянса, то на восточном фланге военного блока форменная истерия. Главные "борцы" с российской агрессией чуть ли не один голос заявляют о "нависшей" над НАТО опасностью со стороны России.

Как уже сообщалось, Латвия, Литва и Эстония, а также Польша, напуганные российской спецоперацией на Украине, буквально требуют от Брюсселя размещения на своей территории дополнительных сил альянса на постоянной основе, включая развертывания средств противоракетной обороны. По их мнению, все это должно остановить "потенциальное российское наступление". В то же время ряд стран, в частности Франция и Испания, считают это слишком дорогим и неудобным. Все дело в том, что ни прибалты, ни поляки не оплачивают нахождение на их территории военных сил НАТО, их содержит сам альянс.

А между тем эта четверка "борцов с Россией" (Польша + Прибалтика), выступила с еще одной инициативой, призвав альянс официально разорвать отношения с Россией и отказаться от Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО от 1997 года. Все дело в том, что этот документ ограничивает количество войск НАТО, разрешенное к постоянному размещению на территории стран Восточной Европы. Однако США и ряд стран из Западной Европы с этим не согласны, заявляя, что отношения с Россией необходимо поддерживать.

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Страны
Испания
Латвия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Эстония
Проекты
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