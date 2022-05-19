Расчеты 152-мм СГ "Мста-С" и "Акация-М" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и КП ВСУ

ЦАМТО, 18 мая. Артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Для разведки местности применяются беспилотные летательные аппараты.

В видеоролике, представленном на сайте Минобороны, показано, как совершив марш в назначенный район, российские артиллеристы провели расчеты и приступили к огневому поражению опорного пункта противника.

Данные объективного контроля подтвердили, что слаженные действия артиллеристов РФ позволили уничтожить бронетехнику, укрепленные позиции, командный пункт ВСУ, а также запасы материальных средств ВСУ.

Расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 км. Для уничтожения укреплений применяются фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника. Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.