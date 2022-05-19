Назван корабль, претендующий на роль нового флагмана Черноморского флота вместо крейсера «Москва»

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Черноморский флот, оставшийся без флагманского корабля после гибели гвардейского ракетного крейсера "Москва", в скором времени получит новый флагман флота. По предварительной информации, им станет один из фрегатов проекта 11356.
Официально о назначении нового флагмана Черноморского флота еще не сообщалось, но по информации источника, знакомого с ситуацией, на роль флагмана выбран ракетный фрегат "Адмирал Макаров" - один из трех кораблей проекта 11356, входящих в состав Черноморского флота. Утверждения пока не было, но на данный момент это выбор командования флота.
- приводит ТАСС слова источника.
Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года, вошел в состав флота 27 декабря 2017 года. Назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, является вторым серийным кораблем в серии сторожевых кораблей проекта 11356 после головного "Адмирал Григорович" и первого серийного "Адмирал Эссен". Все три корабля несут службу в составе Черноморского флота.
Водоизмещение - 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", 100-мм артустановка А-190, зенитная артиллерия, реактивная бомбовая установка, торпеды, имеется возможность размещения палубного вертолета Ка-27 или Ка-31. Экипаж 200 человек.