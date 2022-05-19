Назван корабль, претендующий на роль нового флагмана Черноморского флота вместо крейсера «Москва»

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Черноморский флот, оставшийся без флагманского корабля после гибели гвардейского ракетного крейсера "Москва", в скором времени получит новый флагман флота. По предварительной информации, им станет один из фрегатов проекта 11356.

Официально о назначении нового флагмана Черноморского флота еще не сообщалось, но по информации источника, знакомого с ситуацией, на роль флагмана выбран ракетный фрегат "Адмирал Макаров" - один из трех кораблей проекта 11356, входящих в состав Черноморского флота. Утверждения пока не было, но на данный момент это выбор командования флота.

После гибели "Москвы" новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу "Адмирала Макарова"

- приводит ТАСС слова источника.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года и спущен на воду 2 сентября 2015 года, вошел в состав флота 27 декабря 2017 года. Назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, является вторым серийным кораблем в серии сторожевых кораблей проекта 11356 после головного "Адмирал Григорович" и первого серийного "Адмирал Эссен". Все три корабля несут службу в составе Черноморского флота.

Водоизмещение - 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", 100-мм артустановка А-190, зенитная артиллерия, реактивная бомбовая установка, торпеды, имеется возможность размещения палубного вертолета Ка-27 или Ка-31. Экипаж 200 человек.