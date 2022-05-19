Украина вышла на первое место в мире по объему военной помощи от США, обогнав Израиль

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Соединенные Штаты, в порыве остановить Россию руками украинцев, готовы поставлять оружие на Украину безостановочно, лишь бы боевые действия не прекращались. Как подсчитали в The Washington Post, объем выделенных Киеву средств на оружие уже превысил расходы США на Израиль и Египет, ранее занимавших первые ряды получателей американской помощи. Данные взяты за последний период времени, а не за все время.

Украина стала крупнейшим получателем военной помощи от США, выйдя на лидирующие позиции буквально за пару-тройку месяцев. Как подсчитали в американском издании, если с 2014 по 2021 год Вашингтон выделил Киеву на военные нужды примерно 2,7 млрд. долларов, то начиная с конца февраля, т.е. с начала российской спецоперации - 3,8 млрд. Но и это не конец, администрация Байдена протаскивает через Конгресс новый законопроект на выделение Украине еще 40 млрд. долларов помощи, из которых 20 пойдет на вооружения.

Не отстает от США и Европа, также исправно снабжающая Украину оружием. Правда здесь объемы поменьше, но все равно солидные. Только из Европейского фонда мира ЕС выделила Киеву 2 млрд. евро на закупку оружия, причем безвозмездно. И это не считая помощи, поступающей от стран НАТО, за которую Киев должен будет рассчитаться.

А аппетиты Зеленского и его окружения только растут. "Киевский сиделец" уже без зазрения совести выпрашивает у других стран подачки, прикрываясь "российской агрессией". Эмиссары Зеленского, в частности Кулеба, не вылезают из Европы, совершая турне по различным странам. Как заявляют в Киеве, их задача - привезти как можно больше денег. А кошельки в Европе не резиновые, в отличие от США, средства кончаются. Выход в Брюсселе нашли, но пока только рассматривают. Сообщается, что Евросоюз намерен направить на восстановление Украины замороженные средства граждан России, находящиеся в европейских банках. Не путать с государственными, речь идет о деньгах олигархов и т.д.

Стоит отметить, что окончательно этот вопрос еще не решен, но в Киеве уже требуют выделения "на восстановление", как минимум, триллиона долларов. Причем не потом, а сейчас. Очень хорошо тратятся средства "на восстановление", особенно в условиях боевых действий, списать можно любые суммы.