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Российская газета

В Нижнем Тагиле состоялась отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в ВС РФ

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Танк Т-90М - глубокая модернизация Т-90. А по сути, это совершенно новая машина, ставшая одной из лучших в мире. Ни один вражеский танк не сможет подойти к нему ближе четырех километров.
Танк Т-90М - глубокая модернизация Т-90. А по сути, это совершенно новая машина, ставшая одной из лучших в мире. Ни один вражеский танк не сможет подойти к нему ближе четырех километров.
Источник изображения: Сергей Михеев

В Нижнем Тагиле, где находится Уралвагонзавод, состоялась отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес заказчика - Министерства обороны России.

Церемония отправки прошла в торжественной обстановке и очень эмоционально. Настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин освятил боевые машины.

- Добро должно всегда уметь себя защитить. И потому существует такая традиция освящать оружие, - сказал он. - Чтобы благословение помогли ему защищать свое Отечество.

Под марш "Прощание славянки" эшелон отправился в путь. Скорее всего новые танки скоро войдут в состав наших частей, участвующих в военной спецоперации на Украине. Об этом косвенно свидетельствует то, что во все танки были вложены рисунки, письма детей танкостроителей, сложенные во фронтовые треугольники, и православные иконы.

На Уралвагонзаводе смогли сделать один из лучших в мире на сегодняшний день танков. Машина массой более 40 тонн легко развивает скорость 70 км/час. При этом обладает высочайшей маневренностью. Т-90М имеет самый низкий силуэт среди основных современных танков. Лобовая многослойная броня корпуса и башни эквивалентна почти метру гомогенной, то есть литой однослойной. Помимо традиционной брони танк имеет самую современную встроенную и навесную динамическую защиту, способную противостоять даже подкалиберным снарядам. Хорошо защищена ходовая часть. Здесь также применены элементы динамической защиты.

Основное вооружение Т-90М - гладкоствольная 125-мм пушка. При стрельбе бронебойными кумулятивными и подкалиберными боеприпасами максимальная прицельная дальность составляет 4000 м, управляемыми ракетными боеприпасами - 5000 м, осколочно-фугасными боеприпасами по баллистической траектории - до 10 000 м. У всех зарубежных конкурентов дальность танкового выстрела не превышает трех километров. Поэтому можно утверждать, что, например, немецкий "Леопард" любой модификации не сможет подойти к Т-90М на дистанцию своего поражающего выстрела.

Боевая система управления огнем - одна из самых современных в мире. Она включает комбинированный дневной-ночной прицел наводчика "Сосна-У" и панорамный прицел командира. Имеются автомат сопровождения цели, средства опознавания "свой-чужой", средства навигации и ряд других новаций. Система управления огнем интегрирована с информационно-управляющей системой тактического звена, что позволяет передавать и принимать данные о целях на поле боя.

Танк способен вести бой в любое время суток и в любых метеоусловиях. Обеспечивается обнаружение целей с последующей атакой или выдачей целеуказания другим танкам. Также данные об обстановке могут поступать со стороны. Характерной особенностью установленной на Т-90М системы управления огнем является высокая степень автоматизации, ускоряющая реакцию на поступающие угрозы и снижающая нагрузку на экипаж. Немаловажно и то, что все вычислительные системы построены на отечественной элементной базе.

По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, сохранив основные его преимущества, такие как исключительная надежность, простота управления и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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