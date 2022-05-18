Минцифры предложило смягчить требования для включения программных продуктов в реестр отечественного ПО – СМИ

Приоритетным критерием для включения программных продуктов в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) должна быть не доля участия российского лица в разработчике ПО (по действующим требованиям она должна быть не менее 50%), а «контроль его деятельности российскими лицами», говорится в письме, направленном главой Минцифры Максутом Шадаевым вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.

Такой подход позволил бы включить в перечень вендоров, чьи головные организации находятся за рубежом, куда многие российские IT-компании передислоцировались, чтобы снять угрозу санкций и остаться на зарубежном рынке.

Действующие правила не позволяют «достаточному количеству российских компаний» внести продукты в реестр отечественного ПО, говорится в документе. Григоренко направил предложения Минцифры на согласование в Минфин и Минэкономразвития, которые должны утвердить их к 20 мая, следует из письма.

Понятие «контроль его деятельности российскими лицами» не конкретизируется. Несмотря на аморфность, оно, однако, фактически используется РУССОФТ, ассоциацией отечественных (а также зарубежных, но имеющих российское происхождение) софтверных компаний. Оценки объёмов экспорта ПО, которые дают официальные лица, как правило совпадают с оценками РУССОФТ. Официальные данные Центробанка в разы меньше данных РУССОФТ.