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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Международная выставка DEFINDEX-2022 - Приходи, участвуй, продвигай

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DEFINDEX-2022
DEFINDEX-2022.
Источник изображения: Пресс-служба выставки DEFINDEX

В период с 05 по 08 октября 2022г. в городе Бишкек Министерство Экономики и Коммерции Кыргызской Республики совместно с Министерством Обороны Кыргызской Республики проводит первую Международную Военно-Промышленную Выставку «DEFINDEX-2022».

В рамках комплексного подхода к поэтапному развитию экономики государства, с целью улучшения качества жизни граждан и раскрытия промышленного потенциала страны, правительством Кыргызстана была разработана и принята «Национальная Программа Развития Кыргызской Республики до 2026 года», формируется соответствующий бюджет. Среди первостепенных шагов по реализации Программы Развития обозначены следующие меры: глубокая модернизация оборудования и применение современных технологий на предприятиях промышленного и энергетического комплексов государства; внедрение лучших аппаратных и программных решений в сфере цифровизации, коммуникации и автоматизации; развитие горнодобывающего, перерабатывающего и транспортного кластеров; совершенствование строительного и аграрного секторов экономики.

Эти и многие другие задачи призвана решать международная выставка «DEFINDEX», как открытая деловая площадка для промышленной кооперации производителей и заказчиков, разработчиков новых технологий и экспертов рынка, бизнес сообщества и государственных органов.

Учитывая международный статус проекта, «DEFINDEX-2022» станет одним из ключевых событий в промышленной сфере всего Цeнтpaльнo-Aзиaтcкого peгиoна, привлекая внимание широкой аудитории заинтересованных специалистов сопредельных с Кыргызской Республикой государств, перед которыми стоят схожие вызовы.

Приглашаем Ваше предприятие принять активное участие в проекте и воспользоваться уникальной возможностью напрямую предложить Вашу продукцию и услуги представителям Кыргыской Республики и соседних стран, отвечающим за закупки и внедрение необходимого оборудования и технологических решений для совершенствования промышленного сектора государственной экономики.

По вопросам участия обращаться устроителю выставки на территории Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «Объединение выставочных компаний «БИЗОН» - генеральный оператор рекламно-выставочной деятельности ОДКБ: тел. +7 (495) 937-40-81. Email: [email protected]

Официальный сайт выставки: www.defindexpo.com

Пресс-служба выставки DEFINDEX

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Страны
Киргизия
Россия
Компании
ОДКБ
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