США подливают масла в огонь, любуясь ВСУ и надеясь увидеть поражение России

Украина: нарастающая опасность

Президент США Байден не ожидал, что ВСУ смогут так долго сопротивляться российской армии, пишет обозреватель Figaro. В затягивании конфликта Байден видит шанс нанести поражение России, не подвергая риску американских солдат. К чужим жертвам он равнодушен.

Рено Жирар

Спецоперация России на Украине привела к кризису с глобальными последствиями, рискующему перерасти в гораздо более масштабный вооруженный конфликт.

Первоначально задуманный как сугубо региональный, конфликт на Украине, длящийся уже 82 дня, вызвал такую реакцию за рубежами Украины и России, что по всему миру стало нарастать множество других бед и опасностей. Конфликт между путинской Россией и Украиной Зеленского вышел за рамки насильственного сведения счетов внутри одной славянской православной семьи и перешел к кризису с планетарными последствиями.

Сейчас мы сталкиваемся с риском порочного круга, который может привести нас к гораздо более масштабному конфликту, причем это не будет новая "холодная война" без открытых сражений. Потому что все основные участники этого кризиса сегодня не заинтересованы в его разрешении по разным причинам.

С американской стороны колоссальная стратегическая ошибка России пришлась кстати, чтобы спасти Джо Байдена от немыслимого политического падения в глазах американского общества после того, как отвод американских войск из Афганистана превратился в сплошной хаос. Американский президент шел прямо к потере демократами и Палаты представителей, и Сената США на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2022 года. События на Украине удивили Байдена. Он не ожидал такой стойкости от своих украинских приятелей. Но в начале 2022 года Байден допустил грубую ошибку, публично заявив, что никогда не отправит американских солдат сражаться за Украину. Таким образом Байден нарушил базовый принцип любой стратегии — нельзя сразу ограничивать свой набор опций и нельзя показывать свои намерения противнику.

Изумительное сопротивление украинской армии стало для Джо Байдена большой неожиданностью. Похоже, что он верил в падение Киева в течение недели. Но потом Байден сумел очень быстро перестроиться. Он заручился беспрецедентной военной помощью Конгресса для Украины. Была налажена доставка по воздуху американского оружия на другую сторону океана, для Украины. Подобный воздушный мост в американской истории был использован только один раз — для оказания помощи Израилю после начала войны Судного дня в октябре 1973 года. Тогда Израиль, казалось, мог потерпеть поражение от армий Египта и Сирии.

Сегодня есть опасность, что Джо Байден, воодушевленный своим успехом, наломает дров, сделав чрезмерно много. Мотивы стараться у него есть: Байдена может мотивировать хотя бы страстное желание помешать возвращению трампистов в Вашингтон. Конечная цель США состоит отныне не в спасении Украины, а в ослаблении России, заявил во время визита в Киев министр обороны Ллойд Остин. Это было бы так здорово: победить злого Путина, не рискуя жизнью ни одного американского солдата! Подавляющее большинство американских СМИ подливают масла в огонь: им так кстати было бы показать своей аудитории трогательный финальный кадр конечного поражения России — желательно в формате Technicolor. Генерал Бен Ходжес, возглавлявший американскую армию в Европе с 2014 по 2017 год, назначил этот долгожданный День Поражения России на период сентября 2022 года. Обо всем этом сообщается в приподнятом тоне: похоже, боевые действия в европейской стране стали для этих людей радостным, освежающим событием. Под этими людьми я имею в виду американский политический, военный и медийный истеблишмент. А если происходящее воспринимается как радость, то Джо Байден никоим образом не заинтересован искать выход из конфликта.

То же настроение "идти до конца", к сожалению, наблюдается и с российской стороны. Есть опасность, что Путин, как игрок, проигравший одну ставку при игре в рулетку, захочет отыграться. Какие фишки он уже проиграл? Он проиграл, если вспоминать навскидку, газопровод "Северный поток — 2", половину валютных резервов Банка России, успешные экономические отношения с ЕС, репутацию российской армии как непобедимой, тысячи военнослужащих. Еще можно добавить нейтралитет Швеции и Финляндии. (На самом деле дискуссия о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО шла с 1990-х годов внутри этих стран, а с конца 2021 года шли публичные переговоры руководства этих стран с генсеком НАТО о вступлении и, соответственно, утрате нейтралитета — все это задолго до спецоперации, прим. ИноСМИ.) По-моему, слишком много.

А что Путин выиграл? Он нанес потери плохо вооруженной украинской армии, которая ему совсем не угрожала. Еще он выиграл Херсон, Мариуполь и превращение Азовского моря в русское озеро. Это не много. Путин может думать, что ему нужно предъявить нечто большее, чтобы оправдать перед своим народом перевод ситуации в открытую борьбу с украинскими братьями. Для кого-то в России эти слова "нечто большее" означают взятие Одессы и выход на рубежи с пророссийским Приднестровьем. В военном отношении это было бы очень рискованно. А в политическом плане такое развитие событий могут не принять прибрежные страны Черного моря, входящие в НАТО (Турция, Румыния, Болгария). Их в этом неприятии расширения российского присутствия на Черном море наверняка поддержат США. К наземным боевым действиям могут добавиться боевые действия на море.

Есть еще Зеленский. Его слова приобретают особое значение, так как он вел себя героически. После этого никто не сможет заключить сепаратный мир с Россией за спиной украинцев. Но когда Зеленский говорит, что членство его страны в НАТО больше не является столь уж желательным, почему в Америке и Европе не слышно голосов, которые поддержали бы столь реалистический взгляд и попросили Зеленского идти в том же направлении?

Как остановить спираль взаимного уничтожения, как вернуть Россию на землю? Это тот вопрос, который должен попытаться решить Эммануэль Макрон. Правильно, что он сохранил связь с русскими. Но чтобы вразумить русских, ему не хватает сильного партнера. Почему бы Франции не проконсультироваться с китайцами по этому поводу? В этом кризисе они ведут себя осторожно. Заявляя о "непоколебимой дружбе" с Москвой, китайские крупные компании следуют санкциям, принятым в Вашингтоне и Брюсселе...