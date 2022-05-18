Расчеты ЗРК "Тор-М2" ВС РФ круглосуточно осуществляют прикрытие российских подразделений в ходе СВО

ЦАМТО, 17 мая. Расчеты ЗРК "Тор-М2" в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ, ведущих наступательные действия.

Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов.

Важная задача расчетов зенитного ракетного комплекса – обеспечение прикрытия российских колонн с гуманитарной помощью и вывоза беженцев, а также борьба с беспилотными летательными аппаратами противника.

Расчеты современных ЗРК "Тор-М2" круглосуточно выполняют боевые задачи по прикрытию подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции Луганской Народной Республики от средств воздушного нападения противника.

В ходе выполнения боевых задач одной из батарей ЗРК "Тор-М2" в зоне ее ответственности уничтожены два ударных вертолета ВСУ, а также более 90 беспилотных летательных аппаратов, различного назначения, в том числе 10 БЛА "Байрактар-ТБ2", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.