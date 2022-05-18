Этот российский регион – настоящая заноза для НАТО

Калининград стал настоящей занозой для НАТО

Калининград еще в 2016 году стал ядерным форпостом России, отмечает "Монд". И хотя газета отмечает страх, который российский анклав вызывает у прибалтов, из текста следует, что в его милитаризации виноват Запад. Все шаги России по усилению его обороны были ответами на действия НАТО в регионе.

Российский анклав на Балтийском море, зажатый между Польшей и Литвой, уже в 2016 году стал ядерным форпостом.

Калининградская область, расположенная между Польшей и Литвой, является российским анклавом в самом сердце НАТО. Аннексированный Сталиным в конце Второй мировой войны, этот регион, охватывающий северную часть бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия, имеет стратегическое значение. Расположенный на берегу Балтийского моря и имеющий порты Кенигсберг и Пиллау (сегодня Калининград и Балтийск), свободными ото льда круглый год, он был преобразован в военную крепость, предназначенную во время холодной войны для защиты СССР, а после 1991 года — для защиты России.

На протяжении многих лет президент Путин стремился развивать оборону России на ее северном фланге, а потому именно в Калининград, где расположен штаб Балтийского флота, он и отправил истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Они способны нести ядерные боеголовки и считаются одним из шести вооружений нового поколения, которые Россия имеет в своем распоряжении. Даже если их количество и эффективность до сих пор вызывают споры среди экспертов, они способны охладить пыл неприятеля. Российский лидер укрепил тем самым свой арсенал в регионе поблизости с территорией НАТО, за две недели до спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля.

Превращение российского анклава в ядерный бастион началось после аннексии Крыма в 2014 году. Развертывание в 2016 году ядерных ракет "Искандер" для замены оперативно-тактических баллистических ракет "Точка" (SS-21 по классификации НАТО) тогда было ответом на увеличение сил альянса в странах Балтии. Это новое оружие с радиусом действия от 400 до 500 километров несет угрозу всем соседним странам. Затем появились СА-21, система противовоздушной и противоракетной обороны, а потом и береговой ракетный комплекс "Бастион" (дальность 300 км). Его дополнила батарея береговой "ракетной защиты" "Редут" (дальность 450 км). Этого достаточно, чтобы охранять территорию Калининграда и держать НАТО на расстоянии от российской части балтийского региона.

Укрепление мощи и все более антизападный дискурс России усилили чувство уязвимости соседних государств. Так называемый коридор в районе польского города Сувалки — единственная земная перемычка, связывающая Литву, Эстонию и Латвию с другими членами НАТО через Польшу и отделяющая Калининград от Белоруссии всего на 65 километров, — это еще один источник беспокойства для стран Балтии. Ведь Белоруссия сейчас разрешает российским войскам размещаться на ее территории. Чувство незащищенности усугубилось после развертывания в начале февраля ракет "Кинжал". При радиусе действия 2400 километров они смогут поражать все столицы Западной Европы, за исключением Мадрида и Лиссабона. В случае распространения конфликта войска, базирующиеся в Калининграде (около 10 000 человек), могут войти в состав передовых сил ПВО России и вывести из строя инфраструктуру НАТО, в том числе базу ПРО, базирующуюся в Польше. Если они это сделают, доступ к Балтийскому морю с юга будет для сил Североатлантического альянса просто закрыт.

Франк Тетар ( Frank Tétart), Флави Холцингер (Flavie Holzinger), Дельфина Папен ( Delphine Papin), Флорианна Пикар (Floriane Picard)