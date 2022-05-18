Членство Швеции и Финляндии в НАТО — "кошмарный сценарий" для России

Военный аналитик: членство Швеции и Финляндии в НАТО может привести к коренным переменам в России

Датский военный аналитик заявил в беседе с DR, что членство Швеции и Финляндии в НАТО может привести к коренным переменам в России. Кроме того, он уверен, что, включив в свой состав эти две страны из "ключевого региона", альянс расширит свои стратегические возможности. Фактически русские попадут в окружение от Анатолии и до Арктики.

Андерс Мелькиор Фригор (Anders Melchior Frigaard)

Если Финляндия и Швеция окажутся под эгидой НАТО, границы оборонительного альянса будут простираться от Турции на юге до Арктики на севере.

Таким образом, включив в свой состав две страны из "ключевого региона", НАТО получит широкий спектр стратегических возможностей. Это "кошмарный сценарий" для России, поскольку НАТО выйдет к 1 340-километровой финской границе и получит долгую береговую линию Швеции на Балтике, оценивает главный аналитик Датской военной академии Стен Кергор (Steen Kjærgaard).

Он отмечает, что страны Северной Европы сплотятся в рамках сотрудничества НАТО на Балтике, прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва получат прочные гарантии безопасности, а протяженность границы между альянсом и Россией увеличится более чем вдвое.

"Это значит, что НАТО фактически окружает русских от Анатолии и до Арктики. А это для них это худший страх. Это означает, что НАТО окажется в принципиально иной ситуации, чем Россия. Не могу не думать, что это — предвестник коренных перемен в России", — считает Стен Кергор.

Российский гнев

Стен Кергор предвещает, что публичные заявления Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО повлекут за собой бурю реакций со стороны России.

"Нет никаких сомнений, что будет много риторики и посыплются угрозы. В России будет мощная политическая реакция", — считает Стен Кергор.

Важным моментом, в частности, для Швеции были гарантии безопасности в течение переходного периода от подачи заявления до полноценного членства. Дания предоставила ей такую гарантию в понедельник.

Однако, по мнению Стена Кергора, вероятность военного нападения на Швецию или Финляндию в переходный период практически равна нулю. Тем не менее, он вполне представляет себе атаки другого плана.

"Скорее следует ждать переброски стратегических вооружений, нарушения суверенитета, кибератак, дезинформации, всяких таинственных инцидентов и так далее", — говорит он.

Владимир Путин неоднократно называл в числе причин спецоперации на Украине расширение НАТО на восток. Альянс же, наоборот, всячески подчеркивает, что носит исключительно оборонительный характер, а обещание не расширяться на восток — вопреки тому, что утверждает Путин — отрицает.

На саммите ОДКБ, военного союза между Россией и рядом бывших советских республик, Путин заявил, что США "самым агрессивным образом" воспользовались расширением НАТО для обострения и без того сложной ситуации с глобальной безопасностью.

НАТО отрицает всякую агрессию, подчеркивая, что "не стремится к конфронтации и не представляет для России угрозы". Путин подчеркнул, что у России нет нерешенных вопросов со Швецией и Финляндией, а есть проблемы с НАТО.

"Тем не менее появление военной инфраструктуры на территории этих стран, безусловно, вызовет ответную реакцию Москвы. Какую — зависит от угроз, которые будут созданы в условиях новых реалий", — заявил он после саммита.

В России возможны разительные перемены

Бывший президент и нынешний вице-президент Совета безопасности Дмитрий Медведев предельно четко заявил о возможном ответе России, когда в середине апреля поступили первые сведения о заявках от Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

"Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен", — заявил тогда Медведев.

У России есть Калининградский эксклав, расположившийся между Литвой и Польшей. В принципе русские могут разместить там стратегическое ядерное оружие — по Медведеву это и будет "восстановление баланса". У русских уже есть ядерные силы на военно-морской базе под Мурманском на северо-западе страны.

Но новая гонка вооружений русским не поможет, считает Стен Кергор.

"Есть риск, что для России это может стать путем к распаду. Если русские в ответ на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО затеют новую гонку ядерных вооружений, то они проиграют. Не в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, потому что весь богатый мир против них", — говорит он.

Он считает, что даже если между Россией и НАТО и начнется гонка вооружений, далеко не факт, что риск ядерной войны повысится.

"Ядерное оружие — это скорее политическое средство сдерживания, чем действенное оружие. С момента его изобретения и первого применения логика была такой: на ядерные государства никто не нападет. Отсюда и стратегия взаимного сдерживания", — заключает Стен Кергор.