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Военное обозрение

На проходящей реставрацию в Кронштадте первой советской АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» произошло возгорание

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Источник изображения: topwar.ru

На первой советской атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол", находящейся на Кронштадтском морском заводе, произошел пожар, который удалось быстро потушить. Об этом сообщила пресс-служба судоремонтного предприятия.

Поясняется, на подводной лодке "Ленинский комсомол" идут ремонтные работы, субмарину готовят к передаче в музей военно-морской славы туристического кластера "Остров фортов" в Кронштадте. При проведении сварочных работ в 5-м отсеке подлодки порвался шланг, что привело к возгоранию и задымлению отсека. Однако недалеко от места проведения работ дежурил расчет МЧС, который оперативно прибыл и ликвидировал возгорание. Подчеркивается, что подлодке ущерб не нанесен, люди не пострадали.

Как уже не раз сообщало "Военное обозрение" в своих новостных материалах, подлодка К-3 "Ленинский комсомол" была доставлена с Северного флота на Кронштадтский морской завод, где в настоящее время происходит ее реставрация и подготовка к перемещению в музей. Подлодку транспортировали в плавдоке "Свияга" по Беломоро-Балтийскому каналу.

Работы на "Ленинском комсомоле" должны быть завершены к концу мая, тогда же начнется инженерная операция по доставке подлодки к месту стоянки в музее военно-морской славы туристического кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Подлодка будет открыта для посещения туристами, которые смогут ознакомиться с подлодкой изнутри. Вся внутренняя инфраструктура будет сохранена, кроме реактора, конечно, его место занял отсек-донор.

К-3 "Ленинский комсомол" — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Спущена на воду 9 августа 1957 года. Вступила в строй 1 июля 1958 года, 12 марта 1959 года вошла в состав 206-й отдельной бригады подводных лодок с базированием на Северодвинск. Из состава Северного флота выведена в 1991 году.

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  • В новости упоминаются
Компании
МЧС
Проекты
22570 Свияга
СФ
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