Премьер Греции заявил о твёрдом намерении Афин закупить эскадрилью американских истребителей пятого поколения F-35

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Греция твердо решила закупить американские истребители пятого поколения F-35, переговоры по возможной поставке самолетов начнутся уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Греческий премьер посетил с официальным визитом США, где был принят в Белом доме Джо Байденом. По итогам визита Мицотакис и Байден дали совместную пресс-конференцию, на которой высказались о двухсторонних отношениях Греции и США. Если не вдаваться в подробности, то все выступление греческого премьера можно свести к нескольким тезисам: Греция и США - друзья и партнеры; Греция перевооружается для усиления НАТО; США и Греция вместе "бьются" за Украину, и т.д. и т.п.

В своем выступлении Мицотакис подчеркнул, что Греция твердо намерена закупить истребители F-35, переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Мы продолжим наше долгосрочное сотрудничество между нашей оборонной промышленностью. Мы начнем процесс приобретения эскадрильи самолетов F-35. И мы надеемся, что сможем добавить этот фантастический самолет в состав греческих ВВС до конца этого десятилетия

- заявил он.

Отметим, что греки уже запрашивали у США приобретение истребителей F-35 и даже направили в Вашингтон соответствующий запрос. Было это в ноябре 2020 года, Греция планировала закупить от 18 до 24 бывших в употреблении или новых F-35, но, видимо, на тот момент поставка самолетов грекам не входила в планы американцев.

На сегодняшний день ВВС Греции имеют на вооружении F-16 Block 52, подготавливаемые к модернизации, Mirage 2000 и F-4E Phantom II, и те и эти они намерены списать. Одновременно греки уже закупили французские истребители Rafale и планируют закупить американские F-35A и британские Eurofighter Typhoon.