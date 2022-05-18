"Роскосмос" определится с обликом новой станции в III квартале 2023 г. - Рогозин

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Решение о конфигурации новой орбитальной станции планируется принять в третьем квартале 2023 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Решение о том, как будет устроена новая российская космическая станция, будет принято в третьем квартале следующего года. Обсуждается вариант, будет ли это совершенно новая станция или "сменщицу" пристроят к МКС, а потом отстыкуют", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

"Отталкиваться будут, в том числе, и от совместного решения Президиума научно-технического совета Роскосмоса и Совета РАН по космосу, встреча которых, как ранее объявлялось, состоится 26 мая", - добавил он.

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым полетам Сергей Крикалев отметил, что возможность отстыковки российского сегмента отработают на коммерческих модулях.

"Сейчас наши американские партнеры предлагают возможность стыковки, в том числе коммерческих модулей, и использование их как тестовой платформы для испытаний: если всё пойдет нормально, значит, модуль сможет либо работать в составе станции, либо отстыковываться", - сказал Крикалев в интервью газете "Известия".

"Важно услышать доводы инженеров, техников, ученых, научно-технических советов. Окончательное решение зависит от приоритетов, которые мы выберем", - отметил он.

Ранее сообщалось, что перспективная российская орбитальная станция может создаваться в двух вариантах - с использованием российского сегмента МКС или полностью новых модулей.

Как сообщал Рогозин, решение о конфигурации станции должен принять научно-технический совет госкорпорации после завершения работы над эскизным проектом.

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации сомневаются в целесообразности создания новой станции на основе существующего российского сегмента МКС, но точный ответ должны дать специалисты.

По его словам, разработка эскизного проекта новой российской орбитальной станции начнется в 2022 году, она займет около полутора лет.

В апреле текущего года Рогозин сообщил, что разработчики эскизного проекта новой станции требуют дополнительного времени.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Глава "Роскосмоса" сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.