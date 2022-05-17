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Интерфакс-АВН

Членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции - заявление МИД РФ

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МИД РФ
МИД РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Участие Стокгольма в альянсе приведет к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - МИД России заявил, что членство в НАТО не укрепит безопасность Швеции, а приведет к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.

"В любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений", - говорится в заявлении российского МИД, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

16 мая правительством Швеции принято решение о направлении заявки о вступлении страны в НАТО.

В заявлении отмечается, что внешнеполитический курс Стокгольма, в основе которого лежала более чем 200-летняя традиция шведского нейтралитета, на протяжении десятилетий оставался важным фактором сохранения стабильности и доверия в регионе Балтийского моря.

"Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности. В этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока", - сказано в заявлении.

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Страны
Россия
Швеция
Проекты
NATO
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