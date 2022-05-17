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ЦАМТО

Минобороны Колумбии ведет переговоры о покупке в США ББМ LAV-3 DVH

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ББМ LAV-3.

ЦАМТО, 16 мая. Колумбия через замминистра обороны по стратегии и планированию запросила у США информацию о стоимости и условиях продажи до 60 бронемашин LAV-3 DVH с колесной формулой 8x8 производства компании General Dynamics Land Systems.

По информации Infodefensa.com, с этой целью в США было отправлено официальное "письмо с запросом" (LoR), в котором заявлено о намерении Колумбии до 30 июля приобрести партию ББМ LAV-3 в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

По информации анонимных источников издания, командование Сухопутных войск Колумбии вело переговоры о покупке бронемашин в рамках прямого коммерческого контракта, однако в итоге заместитель министра обороны, вероятно, по политическим мотивам, принял решение о закупке техники по программе FMS.

Хотя в целом запрос должен быть удовлетворен, эксперты выражают сомнение, что США смогут представить свое предложение до требуемой Минобороны Колумбии даты. Кроме того, стоимость поставки и сроки реализации контракта также могут существенно измениться по сравнению с ранее обсуждавшимися с компанией-производителем. Это может поставить реализацию программы под угрозу, как ранее уже произошло с аналогичными проектами в Чили, Аргентине и Перу.

На вооружении СВ Колумбии в настоящее время имеется 32 ед. ББМ LAV-3 DVH, которые были приобретены 10 лет назад и входят в состав средней бронетанковой группы им. генерала Густаво Матаморос Д'Коста (Gustavo Matamoros D'Costa), расположенной в департаменте Ла-Гуахира.

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Страны
Аргентина
Колумбия
Перу
США
Чили
Компании
General Dynamics
Проекты
Piranha
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