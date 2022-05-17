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Если Финляндия вступит в НАТО – мира нам не видать

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Если Финляндия вступит в НАТО, мир ещё больше отдалится от нас

Запад разделился на два лагеря: Вашингтон и Лондон продвигают идею об ослаблении России, а Париж и Берлин – о переговорах с ней. На этом фоне возможное вступление Финляндии в НАТО ни к чему хорошему не приведет, считает автор статьи в Folha.

Матиас Аленкастру (Mathias Alencastro)

На Западе существуют две точки зрения на конфликт на Украине. Первая, продвигаемая США, Великобританией и странами Балтии, заключается в том, что мира можно добиться только с помощью окончательного ослабления России. Другая точка зрения, продвигаемая Францией и Германией и усилившаяся после переизбрания Эммануэля Макрона, поддерживает идею переговоров с Россией. Париж вновь напомнил о необходимости не "унижать" Путина, а Берлин продолжает препятствовать введению новых санкций.

Новость о заявке Финляндии о вступлении в НАТО станет определяющим фактором в формулировании позиции Запада по России. Стоит напомнить, что решение Финляндии является суверенным, демократическим и неизбежным. Президент Финляндии Саули Ниинистё, один из наиболее близких к Путину европейских глав государств, исторически защищал финский нейтралитет. Это произведение дипломатического искусства гарантировало Хельсинки автономию и стабильность во время холодной войны.

Однако после начала конфликта на Украине европейцы, особенно жители Восточной Европы, перестали видеть в России рационального игрока, соблюдающего бюрократические условности. Изображения разрушенных городов и погибших людей привели к появлению представления о том, что путинский режим – это экзистенциальная угроза для всего европейского континента. Среди населения Финляндии поддержка вступления в НАТО подскочила с 21% в 2017 году до 76% в мае 2022 года. У местного политического класса не осталось иного выбора как совершить исторический поворот во внешней политике.

При этом возможное вступление Финляндии в НАТО – это катастрофа для тех, кто выступает за быстрое разрешение конфликта. И даже если этот шаг не повлечет за собой немедленных последствий, поскольку страна и без того полностью интегрирована в западную политическую систему, с политической точки зрения он будет опасен. Вступление Финляндии в НАТО будет воспринято как победа воинственной линии, проводимой Вашингтоном и Лондоном, над дипломатическим подходом Парижа и Берлина.

Кроме того, это приведет к новой гонке на вступление среди других стран-соседок России, таких как Грузия и Молдавия, которые также будут ссылаться на неминуемую угрозу со стороны Москвы. Все эти события только укрепят тезис о том, что НАТО окружает Россию. Это утверждение было основным аргументом легитимации спецоперации на Украине в российских военных и политических кругах.

Существует только два пути разрешения любого конфликта: поражение одной из сторон или мирное урегулирование. Линии фронта на Украине укрепляются, что может привести к созданию условий для прекращения огня. Возвращение к теме расширения НАТО в решающий для конфликта момент может уничтожить столь редкий, если не уникальный, шанс на дипломатическое урегулирование. Причины, почему Хельсинки пытается присоединиться к НАТО, совершенно понятны. Однако, когда НАТО ратифицирует вступление Финляндии, мир ещё больше отдалится от нас.

Матиас Аленкастру – исследователь Бразильского центра анализа и планирования; преподает международные отношения в Федеральном университете АВС.

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