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Интерфакс-АВН

Талибы в субботу первыми открыли огонь по пограничникам Таджикистана - СМИ

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Пограничники в Таджикистане
Пограничники в Таджикистане.
Источник изображения: © Sputnik / Амир Исаев

Кабул.15 мая. ИНТЕРФАКС - Афганский информационный канал Afghanistan International сообщил в воскресенье о произошедших вооруженных столкновениях на афганско-таджикском участке границы.

"Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) в течение четырех часов вели перестрелку в субботу вечером на общей границе в районе Шерхан-Бандар", - сообщил канал.

"Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми", - отмечается в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни представители контролирующего Афганистан "Талибана" не комментировали это сообщение.

8 мая пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) подтвердил факт обстрела приграничной территории республики с территории Афганистана.

Перед этим, по сообщению афганских СИИ, запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - филиал Хорасан взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Таджикистана с территории Афганистана.

Ряд афганских СМИ сообщили в прошлую субботу, что неизвестные боевики в уезде Хваджа-Гхар провинции Тахар выпустили семь ракет из автомобиля Toyota по территории Таджикистана и покинули этот район.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
Toyota
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