Армия Армении должна быть не только оборонительной, но при необходимости и наступательной - оппозиция

Ереван. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Оппозиция Армении после прихода к власти намерена восстановить боеспособность армии, которая должна быть наступательной, заявил вице-спикер парламента Армении, член оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Вместо разрушенной и деморализованной армии мы должны иметь боеспособную армию. Эта армия должна быть не только оборонительной, но и, при необходимости, наступательной", - сказал Сагателян на митинге оппозиции вечером в воскресенье.

Он отметил, что после отстранения действующей власти будет сформировано временное правительство национального согласия.

"В первую очередь нам необходимы солидарность, стабильность и безопасность. Вместо потребительской экономики нужно сформировать конкурентоспособную, основанную на новых технологиях экономику", - сказал он.

"Вместо дипломатии попрошайничества нужно иметь основанную на национальных интересах, профессиональную, инициативную, партнерскую, но никогда рабскую внешнюю политику. В сфере внешней политики мы должны выступить со своей повесткой, обслуживающей интересы Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)", - подчеркнул Сагателян.

По его словам, необходимо положить конец популизму и пораженчеству.

"Популизм разрушает страну, это известная истина. Нынешняя власть думает только о своем кресле и своем рейтинге, любая популистская власть, наряду с разрушением страны, пытается установить диктатуру, чтобы удержать свою власть. Мы этого не допустим. В Армении не будет власти одного человека, популисты будут изгнаны", - заявил Сагателян.