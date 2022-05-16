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Интерфакс-АВН

В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии

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Военнослужащий подразделения РХБЗ
Военнослужащий подразделения РХБЗ.
Источник изображения: © Константин Морозов/ТАСС

Минск. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Формирования радиационной, химической и биологической защиты появятся в ОДКБ до конца года, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"К концу года у нас (в ОДКБ - ИФ) должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты", - сказал он в интервью газете "Во славу Родины".

Он отметил, что проводимая специальная военная операция на Украине выявила ряд биологических лабораторий.

"Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей Организации - противодействие биологическим угрозам", - подчеркнул Хренин.

В апреле начальник войск радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины действовала сеть из более чем 30 биологических лабораторий. Он отметил, что лаборатории действовали в интересах Пентагона, в их работу были вовлечены американские фармкомпании, включая Pfizer и Moderna.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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1 комментарий
№1
16.05.2022 13:25
А сам миротворческий корпус ОДКБ действующий на постоянной основе когда появится?
В чем проблема укомплектовать 12-15 тысяч человек, тем более основные затраты по экипировке, вооружению и обучению на себя взяла Россия.
Местные "князьки" из бывших советских республик по прежнему хотят за спиной России вести "тёмные делишки", а из-за участия ИХ военнослужащих в миротворческий операциях под флагом ОДКБ  заниматься этим будет намного сложнее.
С такими "союзниками" и врагов не нужно, обманут и под ставят в любой момент....
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