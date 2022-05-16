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Интерфакс-АВН

Главы МИД стран НАТО обсудили в Берлине помощь Украине и подготовку к саммиту альянса в Мадриде

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Берлин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "свободной и конструктивной политической дискуссией" состоявшуюся в Берлине 14-15 мая неформальную встречу министров иностранных дел стран Североатлантического альянса; одной из центральных тем была ситуация на Украине и дальнейшие перспективы отношений с Россией.

"Сегодня союзники обсудили нашу решительную поддержку Украины, дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО, а также (...) нашу будущую позицию в отношении России", - заявил Столтенберг в воскресенье на пресс-конференции, в которой по причине заражения COVID-19 участвовал по видеосвязи из Брюсселя.

"Мы должны продолжать наращивать и поддерживать нашу военную поддержку Украине", - подчеркнул генсек альянса.

Он также сообщил, что накануне вечером Финляндия и Швеция проинформировали натовских министров о своих возможных заявках на членство в Организации Североатлантического договора.

"Им решать, хотят ли они вступить в НАТО. Мы будем уважать любое их решение, потому что все суверенные нации имеют право выбирать свой собственный путь. Финляндия и Швеция являются ближайшими партнерами НАТО. Если они решат подать заявку, это будет исторический момент", - отметил Столтенберг.

По его словам, членство в НАТО этих двух стран повысит общую безопасность Североатлантического альянса.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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