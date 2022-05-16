«Разработка гиперзвуковых ракет - это способ впустую потратить миллиарды»

Попытка догнать Россию в области гиперзвука может обернуться финансовой катастрофой для США

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заявило о завершении предварительных испытаний оружия с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). В агентстве также завили, что гиперзвуковое оружие будут разрабатывать не только для воздушных носителей, но и для морских и наземных. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, зачем это нужно.

В рамках совместной программы ВВС США и DARPA по разработке концепции гиперзвукового оружия завершен очередной этап летных испытаний и осуществлен переход к следующему этапу, получившему название MoHAWC.

«До недавнего времени ВВС США сосредоточивали свои усилия на прототипах гиперзвуковых летательных аппаратов с планирующими боевыми блоками, которые осуществляли свой полет чуть ниже границы ближнего космоса. Сейчас двигатель позволит ракете пролетать также сквозь плотные слои атмосферы», - сообщил портал Defence News.

Одновременно в DARPA завили, что гиперзвуковое оружие будут разрабатывать не только для воздушных носителей, но и для морских и наземных.

«Министерство обороны США переживает критический момент в отношении гиперзвуковых технологий. Растущий хор экспертов призывает правительство интенсифицировать разработку такого оружия, а также добавить ресурсы для создания набора датчиков, спутников и других технологий, чтобы улучшить способности США по защите от гиперзвуковых атак вероятных противников», - отмечает Defence News.

В то же время другая часть американского экспертного сообщества называет гиперзвуковые технологии «избыточно дорогими».

«Вопрос заключается в том, можно ли решать те же боевые задачи обычными ракетами, но с меньшими затратами и столь же эффективно.

Гиперзвук является эффективным способом прорвать противовоздушную оборону противника, но в то же время это далеко не единственный способ. Ведущие оборонные фирмы США видят возможности получения существенной прибыли на гиперзвуковом рынке и борются за свои позиции. Тем более, что цена образцов гиперзвукового оружия может составлять от $50 до $100 млн за единицу.

Иными словами, гиперзвуковая техника в ближайшее время не будет дешевой. При этом ее необходимость и безальтернативность пока не доказаны. Разработка и поставки такого оружия - это способ впустую потратить миллиарды. Бездумное вложение средств в него может стать самой большой финансовой аферой в истории Пентагона», - рассказал в статье для The National Interest военный эксперт, научный сотрудник Центра международных и оборонных исследований Колумбийского Университета Джордж Уиллоус.

Таким образом, разработка гиперзвукового оружия и его производство для подрядчиков Минобороны США станет сверхприбыльным бизнесом. Вопрос о его эффективности при возможности получить такой заказ станет вторичным.

Подрядчикам просто нужно будет убедить Пентагон, что если у России есть ракета «Циркон» морского базирования, то похожая ракета в любом случае должна быть и у США, а экономить бюджет в этом случае никак нельзя.

При этом аналитики исследовательской службы Конгресса США в докладе «Гиперзвуковое оружие: справочная информация» зафиксировали, что в лучшем случае Военно-воздушные силы США получат такое оружие в 2023 году, сухопутные войска США могут получить прототип комплекса в 2025 году, а ВМС - лишь к 2027 году.

Что касается дальнейших разработок гиперзвукового оружия в России, то недавно вице-премьер Юрий Борисов заявил об испытаниях в России новейших гиперзвуковых ракет, которые уже проводятся на дальних бомбардировщиках Ту-22М3М.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», - сказал Борисов. Подробностей он не раскрыл.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок