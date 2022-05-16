Великобритания готовится запустить в космос ракету — впервые за 50 лет

Ракета Orbex

Orbex — частная британская компания, уже семь лет работающая в сфере запуска недорогих орбитальных спутников. Ее последняя разработка — прототип многоразовой ракеты Prime, которая уже в скором времени впервые стартует с расположенного на севере Шотландии космодрома Сазерленд.

Будучи одним из лидеров в области космических технологий, Великобритания, тем не менее, не проводила со своей территории орбитальных запусков уже более 50 лет. Все изменилось с формированием рынка запуска небольших спутников класса CubeSat, который в последнее время стремительно растет. Именно на него ориентирована многоразовая двухступенчатая ракета-носитель Prime производства Orbex. Ее длина 19 метров, ракета оснащена семью двигателями, изготовленными с помощью 3D-принтеров (6 на первой ступени и 1 на второй) совместно специалистами из Великобритании и Дании. В качестве топлива используется экологически безопасный биопропан. В настоящее время Prime установлена на стартовой площадке, где ей предстоит серия наземных предстартовых испытаний. По мере готовности с ее помощью на околоземную орбиту будут выводиться серии небольших спутников. Первый старт Prime должен состояться уже в конце этого года.