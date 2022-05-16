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Интерфакс-АВН

Страны НАТО будут вводить санкции против РФ сколько потребуется - Блинкен

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление в отношении России так долго, сколько потребуется, заявил в воскресенье глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Мы намерены продолжать предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, продолжать вводить санкции, принимать меры по экспортному контролю, а также - осуществлять дипломатическое давление на Россию столько, сколько это потребуется", - заявил он по итогам саммита глав МИД НАТО.

По словам госсекретаря, США с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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