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Интерфакс-АВН

Глава МИД Хорватии считает достижимым консенсус по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Флаг страны Хорватия.

Берлин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО способны добиться консенсуса по вопросу о приглашении в альянс Швеции и Финляндии, заявил в воскресенье глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман.

"Думаю, что обсуждение идет в верном направлении. Надеюсь, что у нас состоится удачная финальная дискуссия, и что мы сможем добиться результата и продемонстрировать солидарность", - приводят его слова европейские СМИ.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти "очень быстро".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Финляндия
Хорватия
Швеция
Проекты
NATO
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