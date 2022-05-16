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Военное обозрение

Эффективность применения ПЗРК против авиации ВКС России на Украине упала ниже 10 процентов

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появляется всё больше свидетельств того, как снизилась эффективность применения ПЗРК в отношении авиации ВКС России на Донбассе и на территории Украины, подконтрольной киевскому режиму. При этом зачастую такие свидетельства «формируются» самими украинскими боевиками, которые снимают атаки на российские самолёты или вертолёты с применением различных, включая американские, переносных зенитных ракетных комплексов. Эти записи в мобильных телефонах боевиков впоследствии обнаруживаются в том числе на разгромленных позициях украинских вооружённых формирований после того, как туда входят войска Народной милиции и российские военнослужащие.

Один из обсуждаемых материалов – пуск зенитной ракеты из ПЗРК с полевой позиции украинских неонацистов по российскому штурмовику Су-25, который в паре с другим наносил удары по окопам и блиндажам противника. После пуска ракеты боевики как племя дикарей радуются её полёту, однако радость оказалась недолгой. Российский лётчик осуществил маневр, без труда сведя к нулю угрозу со стороны выпущенной ЗУР для самолёта. Одновременно с этим был осуществлён отстрел тепловых ловушек как тем самолётом, который был выбран неонацистами в качестве цели, так и тем, который работал с ним в паре. После этого самолёт, совершил боевой разворот и направился уже в сторону произведённого пуска, что вызвало панику на позициях противника.

Ранее в сети демонстрировались многочисленные свидетельства того, как от ЗУР, включая ракеты ПЗРК Stinger, умело уходят экипажи ударных российских вертолётов Ка-52 и Ми-24. Уход от ракеты «Стингера» обеспечивается как профессиональными действиями пилотов ВКС РФ, так и техническими возможностями боевых машин. В частности, речь идёт о применении комплексов Л-370 «Витебск», которые сбивают с цели выпущенные по вертолётам зенитные управляемые ракеты противника.

По оценкам американских специалистов, эффективность применения ПЗРК (в том числе Stinger) против российской авиации на Украине упала ниже показателя в 10%. Это минимальный показатель за всю историю использования этих переносных зенитных ракетных комплексов. Американские военные эксперты видят в этом несколько причин. Первая: российские лётчики приобретают всё больший опыт по снижению рисков, связанных с применением ПЗРК. Вторая: украинские военные на позициях используют «Стингеры» так, «будто в их руках обычная автоматическая винтовка» (американская формулировка - прим. «ВО») - без особого разбора и понимания сложности воздушной цели. Мало того, всё больше неудачных пусков приводят к обнаружению российскими войсками скрытых позиций противника со всеми для него вытекающими.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Stinger
Витебск РЭБ
Ка-52
Ми-24
Су-25
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