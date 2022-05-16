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Интерфакс-АВН

Сотрудничество по линии ВПК не приостановлено ни с одной из стран - глава Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии

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Флаг Белоруссии
Флаг Белоруссии.
Источник изображения: ТАСС/Наталия Федосенко

Минск. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество по линии ВПК не приостановлено ни с одной из стран, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) Белоруссии Дмитрий Пантус.

"Мы на сегодняшний момент не приостановили сотрудничество ни с одной из стран, с которыми взаимодействовали ранее", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

Глава ГВПК отметил, что "многие насторожились, ушли в определенную паузу, заняли где-то выжидающую позицию", и комитету "приходится видоизменять определенные подходы". Однако, по его словам, "ни в каком случае речь не идет о приостановке этого сотрудничества".

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Белоруссия
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