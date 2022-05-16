ЕС встраивается в англосаксонские планы однополярного миропорядка – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Европейский союз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, страны Запада подорвали свою репутацию грабительскими действиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В субботу глава внешнеполитического ведомства принял участие в заседании Совета по внешней и оборонной политике.

"Евросоюз окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев и их коренными интересами в угоду США", – цитирует его РИА Новости.

Также, по словам Лаврова, западные страны грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов "окончательно подорвали свою репутацию как предсказуемых, договороспособных партнеров".

Под ударом Вашингтона на сегодняшний день все страны, которые способны проводить самостоятельную политику, уверен министр.

Он отметил, что никто не застрахован от экспроприации и "государственного пиратства", в результате "не только Россия, но и многие другие снижают зависимость от американского доллара, от западных технологий и рынков".

"Я уверен, что последовательная демонополизация мировой экономики – это не какое-то отдаленное будущее", – заявил глава МИД РФ.

Запад желает единолично управлять глобальной экономикой через "Большую семерку", куда периодически будут приглашать нужных Западу "статистов", добавил Сергей Лавров.

На фоне российской специальной военной операции на Украине многие западные страны ввели в отношении России уже несколько пакетов санкций.

Ряд отечественных банков отключили от системы SWIFT, Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских банковских карт за рубежом, а ряд мировых компаний объявили об уходе с российского рынка.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Сергей Лавров раскритиковал Запад за навязывание санкций другим странам.