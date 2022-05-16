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Интерфакс-АВН

Путин в разговоре с президентом Финляндии назвал ошибкой отказ Хельсинки от политики нейтралитета

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Саули Ниинистё и Йенс Столтенберг
Президент Финляндии Саули Ниинистё и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: THIERRY CHARLIER/AFP VIA GETTY IMAGES

Путин: никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Изменение внешнеполитического курса Хельсинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО и ситуацию на Украине, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО", - сказано в сообщении.

Путин подчеркнул, что "отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует". "Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - приводится в сообщении позиция российского президента.

В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин, "в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", информирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Украина
Финляндия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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