Путин в разговоре с президентом Финляндии назвал ошибкой отказ Хельсинки от политики нейтралитета

Путин: никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Изменение внешнеполитического курса Хельсинки может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обсудили планы Хельсинки вступить в НАТО и ситуацию на Украине, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО", - сказано в сообщении.

Путин подчеркнул, что "отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует". "Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - приводится в сообщении позиция российского президента.

В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин, "в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге", информирует пресс-служба.