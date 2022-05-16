МИД РФ: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - стратегическое изменение, которое не останется без политической реакции

Ответ Москвы будет зависеть от того, какая инфраструктура альянса будет размещена в этих странах

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без политической реакции и анализа нового баланса сил со стороны Москвы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО - это стратегическое изменение. Это изменение не может остаться без политической реакции, а также без тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса", - сказал Грушко журналистам.

Он отметил, что решение об ответных мерах Москвы "не будет приниматься на эмоциях".

"Это будет тщательно выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе", - добавил замминистра.