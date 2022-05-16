СМИ: Путин в Мюнхене в 2007 году негодовал из-за высокомерия Запада к РФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф".

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Запад ошибся, когда проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты The Hill обозреватель Харлан Ульман.

Автор статьи напомнил, что 15 лет назад российский лидер настаивал на приверженности к многополярному миру.

"На Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО. Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой", – пояснил Ульман.

По мнению журналиста, президент России посчитал неуважением к своей стране реакцию западных лидеров на его тезисы.

"Как очевидно, Путин решил, что США и НАТО проявили неуважение и проигнорировали его слова, что усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России", – заключил Ульман.

В феврале исполнилось 15 лет с момента, как Владимир Путин произнес знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он жестко раскритиковал внешнюю политику США и концепцию однополярного устройства мира, выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской системы противоракетной обороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал революционной Мюнхенскую речь Путина в 2007 году.