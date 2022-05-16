СМИ: Путин в Мюнхене в 2007 году негодовал из-за высокомерия Запада к РФ

МОСКВА, 14 мая/ Радио Sputnik. Запад ошибся, когда проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, написал в статье для газеты The Hill обозреватель Харлан Ульман.
Автор статьи напомнил, что 15 лет назад российский лидер настаивал на приверженности к многополярному миру.
По мнению журналиста, президент России посчитал неуважением к своей стране реакцию западных лидеров на его тезисы.
В феврале исполнилось 15 лет с момента, как Владимир Путин произнес знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он жестко раскритиковал внешнюю политику США и концепцию однополярного устройства мира, выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской системы противоракетной обороны.
Ранее радио Sputnik сообщило, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал революционной Мюнхенскую речь Путина в 2007 году.