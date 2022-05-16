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Интерфакс-АВН

Эрдоган заявляет, что "не настроен позитивно" в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: militarynews.ru

Стамбул. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, Турция "не настроена позитивно" по этому вопросу, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах". Он указал, что представители РПК, которая признана в Турции террористической организацией, "даже являются членами парламента в некоторых странах".

"Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.

Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.

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Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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