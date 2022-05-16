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ЦАМТО

Минобороны Нидерландов заявило об оказании военной помощи Украине на сумму 102 млн. евро

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155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000-NL армии Нидерландов
155-мм/52 самоходная гаубица PzH 2000-NL армии Нидерландов.
Источник изображения: министерство обороны Нидерландов

ЦАМТО, 13 мая. Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму более 102 млн. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента) министр обороны Кайса Оллонгрен.

"Нидерланды оказали Украине материальную поддержку на сумму более 102 млн. евро. Эта сумма относится к балансовой стоимости поставленного военного оборудования", – говорится в письме К.Оллонгрен.

Отмечается, что Нидерланды до 10 марта подали в Европейский фонд мира заявку на получение субсидии за поставку вооружений. В настоящее время они получили компенсацию в размере 12,8 млн. евро.

Министр обороны королевства также подтвердила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять 155-мм СГ PzH-2000. При этом ранее Гаага поставляла Киеву только военное снаряжение и легкое стрелковое вооружение, в том числе снайперские винтовки, каски, бронежилеты и металлодетекторы, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
PzH 2000
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