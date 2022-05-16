Минобороны Нидерландов заявило об оказании военной помощи Украине на сумму 102 млн. евро

ЦАМТО, 13 мая. Нидерланды предоставили Украине военную помощь на сумму более 102 млн. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента) министр обороны Кайса Оллонгрен.

"Нидерланды оказали Украине материальную поддержку на сумму более 102 млн. евро. Эта сумма относится к балансовой стоимости поставленного военного оборудования", – говорится в письме К.Оллонгрен.

Отмечается, что Нидерланды до 10 марта подали в Европейский фонд мира заявку на получение субсидии за поставку вооружений. В настоящее время они получили компенсацию в размере 12,8 млн. евро.

Министр обороны королевства также подтвердила, что Нидерланды намерены поставить Украине пять 155-мм СГ PzH-2000. При этом ранее Гаага поставляла Киеву только военное снаряжение и легкое стрелковое вооружение, в том числе снайперские винтовки, каски, бронежилеты и металлодетекторы, передает "РИА Новости".