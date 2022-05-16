Путин обсудил с Совбезом потенциальные угрозы для безопасности РФ от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО - Песков

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ ход специальной военной операции ВС России на Украине, потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО, а также ряд других тем, сообщил пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наряду с текущими вопросами министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции", - сказал представитель Кремля.

"Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России", - отметил Песков.

"Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ", - добавил пресс-секретарь президента.

В совещании помимо Шойгу приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне президент и премьер-министр Финляндии выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что страна должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Финляндия официально подаст заявку на вступление в НАТО уже на следующей неделе.

По словам главы МИД Швеции Анн Линде, если Стокгольм примет решение вступить в НАТО, это будет способствовать безопасности стран в Балтийском регионе, сообщил ранее в пятницу телеканал SVT. "Членство НАТО станет дополнительным фактором предотвращения военного конфликта. Это поможет предотвратить конфликты в Северной Европе", - приводит телеканал слова шведского министра.

Накануне первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил информационному порталу UnHerd, что возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повлечет изменение отношения России к этим двум странам.

"Они осознают, что момент, когда они станут членами НАТО, будет означать и определенные зеркальные шаги с российской стороны", - сказал Полянский в интервью, ссылку на которую он опубликовал в соцсетях.

"Если на этих территориях присутствуют подразделения НАТО, они становятся целью, или возможной целью для удара", - отметил Полянский.

"Они десятки лет нормально жили, будучи нашими соседями. Если вдруг они решат стать частью недружественного блока, это их дело", - подчеркнул российский дипломат.