На Украине показали применение британских ракет Brimstone с наземной установки - гражданского автомобиля

Источник изображения: topwar.ru

Поставка на Украину британских высокоточных ракет Brimstone получила еще одно подтверждение, на этот раз в виде демонстрации наземной установки для запуска этих самых ракет. Соответствующее видео стало распространяться в украинских пабликах в четверг, 12 мая.

Короткий ролик показывает пуск трех британских управляемых ракет Brimstone с наземной установки, размещенной на шасси небольшого грузового автомобиля типа "Газель"- гражданского автомобиля. Сама установка прикрыта тентом, видимо в Киеве не намерены раскрывать ее вид. В некоторых украинских пабликах под видео имеется запись, что испытания установки проводятся где-то в районе Донбасса, хотя никаких доказательств этому нет.

Отметим, что о появлении британских ракет Brimstone сообщалось еще в начале этого месяца, применение фиксировалось на запорожском и харьковском направлениях. Были обнаружены как остатки отработавших ракет, так и сами неразорвавшиеся по каким-то причинам ракеты. В то же время пусковых установок зафиксировано не было, хотя высказывалось предположение, что это будет что-то вроде "бандеромобиля" по виду и подобию применяемых террористами на Ближнем Востоке "шахид-мобилей" на основе пикапов. В принципе, предположения оправдались, судя по видео. Будем надеяться, что в скором времени такая установка в виде трофеев достанется нашим войскам.

О том, что Украина получит высокоточные ракеты класса Brimstone в Британии анонсировали еще в конце апреля, но без подробностей. Известно, что еще в 2020 году Киев запросил морской вариант ракеты для вооружения своих ВМС, а британцы согласились его разработать и поставить. Наземный вариант ракеты появился в 2019 году, разработчик ракет консорциум MBDA провел серию испытаний Brimstone, запустив ракеты с мобильной установки на базе джипа.