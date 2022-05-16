Комплекс НИТКА в Крыму останется единственным наземным комплексом для подготовки лётчиков морской авиации

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Наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) НИТКА в крымских Саках останется единственным комплексом для подготовки летчиков морской авиации, использование нового комплекса в Ейске не планируется. Об этом сообщил источник в российском ОПК.

Крымский комплекс НИТКА после проведенной модернизации получит новый телевизионный комплекс, аналогичный установленному на авианосце "Адмирал Кузнецов". Ремонтные работы на комплексе начались в прошлом году, но тренировочные полеты продолжаются. По крайней мере осенью прошлого года в Крыму тренировались летчики 279-го ОКИАП на самолетах Су-33 и Су-25УТГ и 100-го ОКИАП на самолетах МиГ-29К/КУБ морской авиации Северного флота. Комплекс НИТКА в Крыму полностью повторяет взлетную палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Сообщается, что главком ВМФ Николай Евменов принял решение о подготовке летчиков морской авиации только на крымском комплексе НИТКА, что будет со строящимся в Ейске пока ничего неизвестно.

Использование комплекса НИТКА в Ейске для подготовки летчиков палубной авиации больше не планируется

- приводит ТАСС слова источника в ОПК.

Напомним, что комплекс НИТКА в Ейске был начат строительством в 2011 году после того, как Украина запретила использовать для тренировок российских летчиков морской авиации комплекс НИТКА в Крыму. Строительство велось с задержками, а после 2014 года вообще затормозилось, поскольку Крым вернулся в состав России, а вместе с ним и комплекс НИТКА в Саках. Последним сроком окончания строительства комплекса в Ейске назывался этот год, но и то неточно.