Пять причин, почему Су-57 – передовой истребитель

Пять самых перспективных конструктивных характеристик Су-57 — от искусственного интеллекта до баллистических ракет

Су-57 станет основой для российской тактической пилотируемой авиации следующего поколения, пишет MWM . Предполагается, что ряд амбициозных программ модернизации значительно улучшат его характеристики.

Су-57 поступают на вооружение с декабря 2020 года, однако на сегодняшний день ВВС России располагают лишь пятью самолетами нового поколения из общего заказа 2019 года на 76 машин. При этом ожидается, что первый российский истребитель несоветской разработки будет производиться сотнями, причем производство ускорится в 2027 году по окончании текущего Государственного плана вооружений. Объем же производства в 2025-27 годах составит порядка 14 истребителей в год.

Поскольку этот самолет станет основой для российской тактической пилотируемой авиации следующего поколения, предполагается, что ряд амбициозных программ модернизации значительно улучшат его характеристики по сравнению с ранними серийными вариантами и позволит ему конкурировать на уровне шестого поколения и противостоять будущим западным разработкам в рамках таких программ, как FX. Хотя после 2025 года будет выпускаться уже улучшенный вариант Су-57М, остается неясным, какие из перспективных новых функций будут отличать его от предшественника. Ниже мы рассмотрим пять наиболее примечательных конструктивных характеристик Су-57 нового поколения.

Двигатели "Сатурн-30"

Сообщается, что к концу 2022 года Су-57 получит двигатель следующего поколения "Сатурн-30", а это означает, что с более старым двигателем АЛ-41, которым оснащены текущие модели, будет выпущено менее десятка истребителей. Задержки с запуском Су-57 в серийное производство отчасти продиктованы попытками свести к минимуму количество истребителей на вооружении с более старыми двигателями АЛ-41. При этом ожидается, что "Сатурн-30" обеспечит Су-57 тягу бóльшую, чем у любого из конкурентов. Поступают многочисленные сообщения, что по мощности он с легкостью превзойдет двигатель F119 на американском F-22 Raptor. При этом утверждается, что новый двигатель будет не только мощнее АЛ-41, который уже лидирует по тяге среди двигателей до пятого поколения, но и окажется значительно проще в обслуживании и экономичнее, – обеспечивая при этом как более высокий коэффициент готовности, так и бóльшую дальность полета.

Благодаря этому Су-57 сможет летать на сверхзвуковой скорости 1,6 Мах без использования форсажных камер, а, возможно, и на скорости свыше 2 Мах. Однако же официальные заявления российской стороны, что "Сатурн-30" станет мощнейшим в мире двигателем для истребителей, весьма сомнительны: F-35 приводится в действие единственным двигателем F-135, чья тяга на 33% больше, чем у АЛ-41, – недостижимый уровень для российской конструкции. Еще один претендент на этот титул – китайский WS-15, который впервые поднял в воздух истребитель в январе 2022 года.

Гиперзвуковые баллистические ракеты на базе Х-47М2

В 2019 году было объявлено, что для Су-57 разрабатывается миниатюрная модификация гиперзвуковой баллистической ракеты Х-47М2. В 2020 году сообщалось, что ракета достигла стадии прототипа, а уже в начале 2021 года – что первый серийный Су-57 будет проводить испытания гиперзвукового оружия, предположительно, производного от Х-47М2. Ракета Х-47М2 поступила на вооружение в конце 2017 года и стоит на вооружении у перехватчиков МиГ-31К. Она имеет дальность поражения 2 000 км и обеспечивает высокую точность как по кораблям, так и по наземным целям при высокой маневренности и скорости 10 Мах. Ожидается, что модификация этой ракеты для Су-57 будет иметь меньшую дальность, хотя остается неясным, будет ли она размещаться во внутренних отсеках для сохранения малозаметности либо снаружи. Поскольку Су-57 по дальности полета и малозаметности значительно превосходит МиГ-31, эти характеристики вполне компенсируют ограниченную дальность ракеты. Новое вооружение сделает Су-57 мировым лидером среди истребителей пятого поколения по ударным возможностям, а также обеспечит перспективу для нанесения ядерного удара.

Второй пилот с искусственным интеллектом, управление БПЛА и беспилотный режим

Первым российским истребителем с усовершенствованной поддержкой искусственного интеллекта стал поступивший на вооружение в 2019 году МиГ-35. Ожидается, что Су-57 задействует сложнейшие вспомогательные формы искусственного интеллекта, доступные истребителям шестого поколения. Они могут выходить за рамки подсказок и советов вплоть до полной замены офицера по системам вооружения, который на двухместных истребителях обычно занимает место второго пилота, и смогут поражать наземные цели, пока пилот занимается управлением или воздушным боем. Хотя по развитию ИИ Россия значительно отстает от мировых лидеров Китая и США, сотрудничество с Пекином ускорит его развитие. Поскольку двухместные варианты Су-57, как сообщается, уже находятся в стадии разработки и предположительно получат функции управления и контроля над сопровождающими беспилотными летательными аппаратами, искусственный интеллект сможет взять на себя роль диспетчера и снабжать оптимальными данными о наведении как оператора, так и сопровождающие БПЛА. Ожидается, что в будущем Су-57 сам сможет выполнять беспилотные задачи, – это значительно улучшит его летные характеристики и позволит ему маневрировать за пределами человеческих возможностей.

Ракеты "воздух – воздух" Р-37М и К-77М

Р-77 с активным радиолокационным наведением и более ранние модели с полуактивным радиолокационным наведением Р-27 в настоящее время используются для воздушного боя всеми российскими истребителями. При этом Р-77-1 с дальностью полета 110 км была впервые использована в 2015 году в Сирии на тяжелых истребителях Су-35С в период высокой напряженности в отношениях с НАТО в регионе. Ракета поступила на вооружение лишь в том году, хотя изначально планировалось, что встанет на дежурство еще в 1990-х. Но даже грозная Р-77 значительно уступает в мощности американским и китайским конкурентам AIM-120D и PL-15.

Чтобы преодолеть разрыв в характеристиках, Россия разработала К-77М. Новая ракета предположительно имеет дальность поражения 200 км (против 200-300 км у китайской PL-15 и 160-180 км у американской AIM-120D), но выигрывает от включения в её состав активной фазированной антенной решётки (АФАР), которая прежде использовалась лишь в китайских и японских ракетах "воздух – воздух". Наиболее примечательная особенность ракеты с укороченными крыльями, чтобы уместиться в оружейных отсеках Су-57, – это использование установленной в её носовой части антенны с АФАР, которая преодолевает традиционную проблему "поля зрения" ракетных радаров и практически не оставляет противнику шансов уклониться. Ожидается, что это значительно увеличит зону поражения самолета и позволит ему угрожать даже небольшим маневренным целям на расстоянии свыше 150 км. Ожидается, что ракета поступит на вооружение до 2025 года и будет дополнена Р-37М без АФАР, но с более высокой скоростью 6 Мах, бóльшей дальностью поражения 400 км и гораздо бóльшим весом заряда (60 кг), – при этом на борту каждого самолета их будет меньше.

Лазерная защита и энергетическое оружие

Конструкция планера Су-57 насчитывает несколько апертур для обнаружения пуска ракет, благодаря чему самолет получает предупреждения о ракетных атаках противника. При этом совершенно уникальная дополнительная особенность – это использование лазерных турелей, которые могут ослеплять приближающиеся ракеты. Эта функция может быть полностью реализована на нынешних Су-57, но ожидается, что в будущем будет усовершенствована по мере того, чем дальше самолет выходит за рамки изначальных эксплуатационных возможностей. Турели установлены сзади и снизу под кабиной и считаются особенно эффективными против ракет с инфракрасным наведением типа AIM-9X, которые запускаются с американских истребителей, а также ракетного комплекса класса "земля – воздух" 9К32 "Стрела-2".

Поскольку ракеты с инфракрасным наведением – основное вооружение для воздушного боя в условиях визуального контакта, разработка этой системы отражает упор российской авиации на возможностях ближнего боя: меры противодействия ракетам дальнего радиуса действия в масштабной войне сделают бои накоротке практически неизбежными. Известно, что ни один другой истребитель не имеет аналогичных защитных комплексов даже в стадии разработки.

Помимо лазерной защиты, Су-57 получит оружие направленной энергии и, возможно, лазеры, также разрабатываемые для более легкого МиГ-35. В будущем они смогут заменить его основную пушку и обеспечат более точный способ поражения быстро движущихся целей – ракет и самолетов противника. В настоящее время оружие направленной энергии разрабатывают все соперничающие державы, причем программы США и Китая, как сообщается, продвинулись несколько дальше, хотя и ожидается, что эффективными в миниатюрной форме, то есть пригодными для истребителей, эти системы станут лишь к 2030 году.