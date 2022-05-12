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Время электроники

Массовое производство натрий-ионных батарей на 50 тыс. циклов зарядки начнется в 2023 году

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Аккумуляторы
Аккумуляторы.
Источник изображения: Jordan R./Flickr

Компания Natron в партнёрстве с Clarios начинает производство безопасных аккумуляторов на основе натрия с большим жизненным циклом и малым временем зарядки — массовый выпуск начнётся уже в следующем году в США. Важно, что натрий-ионные аккумуляторы не используют дефицитный и довольно дорогой литий.

Сейчас основу рынка составляют литиевые элементы, причём большая часть цепочки поставок принадлежит Китаю, что не может не беспокоить США и их союзников. Кроме того, пока попросту недостаточно разведанных запасов лития, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос на аккумуляторы для электротранспорта и других отраслей, в которых планируется переход на электропитание в ближайшие годы.

В последнее время в поле зрения СМИ регулярно попадали проекты выпуска натрий-ионных АКБ. В частности, в прошлом году свою версию представила китайская CATL, с удельной ёмкостью порядка 160 Вт∙ч/кг — больше половины от той, на что способы литий-ионные варианты.

Калифорнийская Natron выбрала другой технологический процесс с использованием т. н. «берлинской лазури» — весьма популярного красителя. В Natron заявляют, что их разработка обеспечивает удельную ёмкость, среднюю между свинцово-кислотными и литий-ионными вариантами. Кроме того, их АКБ обеспечивают зарядку от 0 до 99 % за 8 минут и совершенно фантастические сроки работы в течение 50 000 циклов зарядки — приблизительно в 25 раз дольше, чем готовы обеспечить литий-ионные конкуренты. Кроме того, аккумуляторы будут температурно стабильными, безопасными для транспортировки и могут применяться без риска возгорания.

Тем не менее, ёмкость натрий-ионных аккумуляторов всё-таки слишком мала для применения в электромобилях — в Natron не акцентируют внимания на возможности их использования в электротранспорте. Вместо этого компания делает акцент на источниках резервного питания для ЦОД, погрузчиков и другого промышленного транспорта с небольшим запасом хода, а также всевозможных телекоммуникационных приложений.

Впрочем, в электромобилях разработка может служить в качестве буферного аккумулятора между зарядной станцией и машиной, что позволит организовать ускоренный процесс ультрабыстрой зарядки транспорта.

Выпуск аккумуляторов совместно Natron с Clarios International стартует уже в начале следующего года, на заводе Clarios в штате Мичиган. Пока здесь выпускаются литий-ионные аккумуляторы. В Natron утверждают, что производство натрий-ионных моделей может быть организовано с помощью того же оборудования, поэтому компания решила обойтись без строительства собственного завода с нуля. По данным Natron на момент начала производства это будет крупнейший завод по выпуску натрий-ионных аккумуляторов в мире.

Как сообщают в компании, широкая доступность сырья позволит обеспечить очень стабильное ценообразование — в отличие от литиевых вариантов, стоимость которых зависит от многих факторов, включая геополитическую ситуацию.

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Китай
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