Роскосмос: Развертывание орбитальных группировок в рамках проекта «Сфера» обеспечит россиян интернетом по всему миру

Отдельное направление в рамках проекта «Сфера» будет посвящено развитию беспилотных технологий в России. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Сейчас взрывной бум переживает беспилотия. Мы понимаем, что она развивается во всех стихиях: в воде, воздухе и на дорогах, на земле. Это и воздушные беспилотники, и беспилотный автотранспорт, который уже во всю тестируют. Во всю прорабатываются беспилотные проводки в портах. Для этого нужен специальный инфраструктурный инструмент по организации каналов связи и управления, и по наличию услуг высокоточного позиционирования и, самое главное, актуальных карт местности. Этому тоже посвящено отдельное направление в рамках проекта «Сфера, — сказал он.

Согласно презентации Блошенко, ежегодный прирост рынка промышленных беспилотных перевозок в России составит 30%. При этом к 2035 году 25% всех продаваемых в мире легковых автомобилей будут беспилотными.

В целом, как рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке, задача «Сферы» – обеспечение граждан России комплексными информационными технологиями. Развертывание орбитальных группировок, входящих в проект, позволит обеспечить граждан связью и доступом в интернет в любой точке мира. «Сфера» даст условия для развития таких областей как телемедицина, дистанционное образование, система «Умный дом», умное сельское хозяйство, мониторинг вырубки лесов, анализ эмиссии углерода, мониторинг ЧС, мониторинг инфраструктуры (почти 40 млрд устройств к 2025 году будут подключены к Интернету).

Группировки ДЗЗ, которые предусмотрены в «Сфере», это вопрос национальной безопасности, в том числе экономической, — подчеркнул Александр Блошенко.