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Интерфакс-АВН

Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"

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Экспозиция ВПК на форуме "Армия-2021"
Экспозиция ВПК на форуме "Армия-2021".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Натурные образцы поставляемого на экспорт российского вооружения продемонстрируют на форуме "Армия-2022", который пройдет 15-21 августа в подмосковной Кубинке, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"В 2022 году натурные образцы поставляемых на экспорт "Рособоронэкспортом" российских вооружения и военной техники будут самым широким образом представлены журналистам и профильным иностранным специалистам в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" (15 - 21 августа, г. Кубинка)", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что "Рособоронэкспорт" отслеживает мировые тренды, новые вызовы и реагирует на возникающие запросы рынка во взаимодействии с оборонными предприятиями РФ.

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Россия
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РОЭ
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