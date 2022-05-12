Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Натурные образцы поставляемого на экспорт российского вооружения продемонстрируют на форуме "Армия-2022", который пройдет 15-21 августа в подмосковной Кубинке, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"В 2022 году натурные образцы поставляемых на экспорт "Рособоронэкспортом" российских вооружения и военной техники будут самым широким образом представлены журналистам и профильным иностранным специалистам в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" (15 - 21 августа, г. Кубинка)", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что "Рособоронэкспорт" отслеживает мировые тренды, новые вызовы и реагирует на возникающие запросы рынка во взаимодействии с оборонными предприятиями РФ.