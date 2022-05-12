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Военное обозрение

«Российские войска ведут рассредоточенные бои»: в зарубежной прессе о формировании «котла» на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

Синхронное продвижение российских войск с севера и юга – со стороны Северского Донца и Попасной – позволило зайти в тыл группировки боевиков, засевшей в Северодонецко-Лисичанской агломерации. С учётом дальнейшего развития наступления в зарубежной прессе прогнозируется формирование «котла» на Донбассе, в котором окажется крупный контингент ВСУ и нацбатов.

Как указывается в издании Pucará Defensa, «свежие», недавно прибывшие на фронт БТГ из состава 15-й и 74-й омбр, форсировав Северский Донец, продвигаются вперёд, тесня измотанные силы обороняющихся, особенно 95-ю (Северск) и 79-ю (Белогоровка) десантно-штурмовые бригады ВСУ. При этом, учитывая ландшафт – лесистую местность, российские войска используют особую тактику действий.

Со слов автора, после активной работы артиллерии и авиации атаковать начинает спецназ ВС РФ, который «доставляет много неприятностей украинским защитникам». Это связано с тем, что он действует «децентрализованно», ведя рассредоточенный бой, пользуясь прикрытием лесного массива. Имеется в виду тактика работы малыми группами: подразделения специальных войск дробятся на небольшие отряды, которые при этом ведут разведку и бой при плотном взаимодействии с друг другом. Только после прочёсывания леса спецназом в рамках таких рейдов в дело вступают основные силы ВС РФ.

Как отмечается в издании, применение данного приёма позволяет российским войскам вести успешное наступление. На обозначенном участке фронта они действуют на лесных просторах от Серебрянки до Шипиловки. Тем самым после форсирования Северского Донца был создан плацдарм для дальнейшей переправы сил, для ВСУ возникла угроза потери Белогоровки. В 40 км южнее произошёл отход боевиков из Попасной.

Это не плохие новости, а ужасные. Это означает, что они прорвали украинские рубежи обороны, выйдя в тыл сосредоточения украинских войск в Северодонецке и Лисичанске

- поясняет автор, усматривая в складывающейся обстановке контуры последующего окружения войск ВСУ.

При этом в прессе указывается, что в этих условиях абсолютно безосновательны победные реляции киевского режима о разрушении понтонных переправ, наведённых российским войсками:

Неважно, сколько мостов уничтожено: русские привезут больше техники и построят новые. Они соберут все необходимые ресурсы, чтобы пересечь [водную преграду], закрепиться [на противоположном берегу], расширить плацдарм, а затем двинуться вперёд.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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