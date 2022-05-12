Войти
Интерфакс-АВН

Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК

496
3
+2
ПД-8
ПД-8.
Источник изображения: www.uecrus.com

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Завершены стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенной версии пассажирского SSJ-100 и самолета-амфибии Бе-200, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"ОДК успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений", - заявили в пресс-службе компании в среду.

Там отметили, что в ходе наземных отработок проведено необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы - от "малого газа" до "максимального взлетного".

"Завершение стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8 - это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного "Суперджета 100". Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов", - сказал первый замглавы "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого процитировали в пресс-службе.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати, заявили в ОДК.

"Суперджеты" в настоящее время оснащаются российско-французскими двигателями SaM146, выпускаемыми компанией PowerJet (по 50% долей у французской Safran Aircraft Engines и российской "ОДК-Сатурн"). После введения против РФ западных санкций PowerJet уведомила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств, сообщал источник "Интерфакса". Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что сертификация импортозамещенной версии "Суперджета" с российскими двигателями ПД-8 ожидается в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
Бе-200
Ил-76
Ил-76ЛЛ
СуперДжет-100
Компании
Safran
Минпромторг РФ
ОДК УК
Персоны
Артяков Владимир
Мантуров Денис
Похожие новости
17.12.2021
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»: достигнутые результаты и перспективы развития
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
16.11.2016
"Сатурн" перешагнул столетний рубеж с положительным результатом
28.09.2016
Полеты и откаты — часть II
23.04.2014
Выступление А.Иноземцева на "Научно-техническом конгрессе по двигателестроению"
13.06.2013
Программа SaM146: текущий статус
3 комментария
№1
12.05.2022 09:27
Ну конечно , бесконечное  игнорирование собственных заделов и успехов - лучший способ максимальных трат в условиях санкций.
Чем плох тот же Д-30М , который доработан  до уровня морской для вертикально-взлетающей амфибии ВВА-14 конструкции Бартини...??
Сухопутный вариант  Д-30  , точнее его газогенератор , прекрасно "дорос" с момента рождения  и до 9,5тонн тяги  , и до 13тонн для Ил-76.
+1
Сообщить
№2
12.05.2022 09:36
Изначально вся эта Погосяновская возня с продавливанием Суперджета и колоссальные бюджетные инвестиции в фактически "отверточное производство" самолётов из импортных комплектующих напоминала финансовую аферу призванную окончательно уничтожить отечественное гражданское авиастроение.
0
Сообщить
№3
12.05.2022 10:12
Интересно, холодную часть заимствовали с SaM146 или сделали новую..?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:55
  • 25693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы