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Военное обозрение

Минобороны показало кадры боевых вылетов многоцелевых истребителей Су-35С в рамках спецоперации на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны продолжает публикацию кадров работы российских военнослужащих в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. На этот раз военные показали боевое применение российских истребителей. Соответствующее видео появилось в Сети.

Как говорится в описании к ролику, российские истребители продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ. На кадрах показана подготовка самолетов к вылету, работа техников по обслуживанию истребителей, а также подвеска авиационных средств поражения, которые применяют летчики во время вылетов на боевые задания.

Экипажи истребителей Су-35С продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения

- заявили в Минобороны.

Как ранее сообщалось, основными самолетами, которые участвуют в спецоперации, стали Су-30СМ и Су-35. Эти истребители не только завоевали превосходство в воздухе, но и выполняют работу по нанесению ударов по военной инфраструктуре ВСУ. В Минобороны пояснили, что истребители оснащаются ракетами для нанесения ударов как по земле, так и для ведения воздушного боя. Однако в последнее время сбивать некого, украинская истребительная авиация почти уничтожена, а оставшиеся целыми пилоты ВВС ВСУ предпочитают в воздушные бои не вступать, скрываясь от российских самолетов. Но иногда все же в сводках мелькают сообщения, что на том или ином участке фронта в ходе воздушного боя сбит украинский самолет. Правда подробности Минобороны не приводит.

В военном ведомстве подтверждают, что российские самолеты совершают вылеты каждый день, несмотря на погоду и время суток, иногда делая по нескольку вылетов подряд.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-30
Су-35
Су-35С
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