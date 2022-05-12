Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ

ЦАМТО, 11 мая. Минобороны России опубликовало видеоматериалы боевой работы экипажей многофункциональных сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С, которые в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение объектов противовоздушной обороны ВСУ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации ВКС России осуществляются с оперативных аэродромов.

Экипажи истребителей Су-35С в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения.

Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всех систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.

В ходе выполнении боевых вылетов экипажи применяют, в том числе и управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность". Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.

"Приоритетно работаем по средствам противовоздушной обороны ВСУ. Применяем высокоточное оружие для поражения исключительно военных объектов. Все опытные. Все все умеют. Все все знают", – рассказал журналистам командир звена истребителей Су-35С Александр.

В ходе проведения специальной военной операции во время боевых вылетов российские военные летчики находятся по несколько часов в небе под прицелом средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Самолет Су-35 имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное.

Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе путем уничтожения пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов управляемыми ракетами на большой, средней и малой дальности, при ведении дальних и ближних маневренных боев, при автономных и групповых действиях, поражения надводных и наземных целей всеми видами вооружения, в любых метеоусловиях, а также объектов наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.