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ЦАМТО

Пентагон: министры обороны США и Украины обсудили новый пакет военной помощи Киеву

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: TASS/Zuma

ЦАМТО, 11 мая. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил 9 мая с украинским коллегой Алексеем Резниковым новый пакет военной помощи.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как напоминает агентство, президент США Джо Байден на прошлой неделе распорядился передать Украине военное имущество из наличия Пентагона еще на 150 млн. долл.

"Министр продолжил регулярные консультации с украинским министром обороны Резниковым. Сегодня утром (9 мая) у них состоялась очередная беседа", – сказал Д.Кирби.

В новый пакет американской помощи входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и РЛС контрбатарейной борьбы.

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Страны
США
Украина
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